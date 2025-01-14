彰化市長林世賢爭取輝達台灣總部　台化狠打臉：越俎代庖

▲產學人士力挺林世賢市長提出的台化轉型為亞洲AI智慧園區的構想。（圖／彰化市公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市長林世賢積極爭取NVIDIA將台灣總部設於彰化市，今(14日)召開記者會表示，台化70公頃的閒置廠區地理位置優越，鄰近高速公路、鐵路，未來更有捷運站加持，交通便捷，又有離岸風電綠能資源，能滿足高科技企業對低碳運營的需求，是AI智慧園區的理想地點，但台化公司表示，此舉已傷及公司股東權益，「越俎代庖」並不可取。

記者會現場包括彰化師範大學校長陳明飛、建國科技大學研發長彭思顯等多位學者專家，以及地方仕紳皆到場支持，台化廠區已納入彰化市都市計畫的優先發展區，未來捷運綠線延伸設站更將提升其交通便利性。

▲2006年台化彰化廠尚未關廠圖。（資料圖／翻攝自台灣水鳥研究群 彰化海岸保育行動聯盟）

林世賢發表構想將園區規劃為NVIDIA總部(5-10公頃)、其他科技企業用地(例如SMC 30公頃)、以及大巨蛋策展中心、綠地等多元設施，打造一個兼具科技與綠意的智慧園區。此計畫不僅聚焦中台灣，更放眼亞太市場，吸引國際企業投資。

針對產學力挺林世賢，台化公司則１表示。有關今天彰化市公所發表「台化彰化廠土地開發使用」新聞稿情事，為免混淆，發表說明：

一、近日媒體報導某機構人士與美國NVIDIA接觸，建議使用本公司彰化廠土地開發，經查該人士事先並未知會本公司，NVIDIA也未曾有過意思表達，因此本公司「無法評論」。

二、政治人物利用此一訊息，希望藉此表達意見「蹭流量」，本公司無意見，但是新聞稿中陳述，已經傷及本公司股東權益，「越俎代庖」認不可取。

三、本公司配合彰化縣政府推動的「彰化東區擴大都市計劃」，規劃開發，在董事會授權範圍內會用心和縣府洽議促成。