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彰化市長林世賢爭取輝達台灣總部　台化狠打臉：越俎代庖

▲學界和產業界等人士出席記者會力挺林世賢市長提出的台化轉型為亞洲AI智慧園區的構想。（圖／彰化市公所提供）

▲產學人士力挺林世賢市長提出的台化轉型為亞洲AI智慧園區的構想。（圖／彰化市公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市長林世賢積極爭取NVIDIA將台灣總部設於彰化市，今(14日)召開記者會表示，台化70公頃的閒置廠區地理位置優越，鄰近高速公路、鐵路，未來更有捷運站加持，交通便捷，又有離岸風電綠能資源，能滿足高科技企業對低碳運營的需求，是AI智慧園區的理想地點，但台化公司表示，此舉已傷及公司股東權益，「越俎代庖」並不可取。

記者會現場包括彰化師範大學校長陳明飛、建國科技大學研發長彭思顯等多位學者專家，以及地方仕紳皆到場支持，台化廠區已納入彰化市都市計畫的優先發展區，未來捷運綠線延伸設站更將提升其交通便利性。

▲圖為2006年台化彰化廠尚未關廠。（資料圖／翻攝自台灣水鳥研究群 彰化海岸保育行動聯盟）

▲2006年台化彰化廠尚未關廠圖。（資料圖／翻攝自台灣水鳥研究群 彰化海岸保育行動聯盟）

林世賢發表構想將園區規劃為NVIDIA總部(5-10公頃)、其他科技企業用地(例如SMC 30公頃)、以及大巨蛋策展中心、綠地等多元設施，打造一個兼具科技與綠意的智慧園區。此計畫不僅聚焦中台灣，更放眼亞太市場，吸引國際企業投資。

針對產學力挺林世賢，台化公司則１表示。有關今天彰化市公所發表「台化彰化廠土地開發使用」新聞稿情事，為免混淆，發表說明：

一、近日媒體報導某機構人士與美國NVIDIA接觸，建議使用本公司彰化廠土地開發，經查該人士事先並未知會本公司，NVIDIA也未曾有過意思表達，因此本公司「無法評論」。

二、政治人物利用此一訊息，希望藉此表達意見「蹭流量」，本公司無意見，但是新聞稿中陳述，已經傷及本公司股東權益，「越俎代庖」認不可取。

三、本公司配合彰化縣政府推動的「彰化東區擴大都市計劃」，規劃開發，在董事會授權範圍內會用心和縣府洽議促成。

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