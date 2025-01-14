粉紅超跑5／1起駕！料走海線進彰化　時速4公里37小時大挑戰

▲白沙屯媽祖鑾轎 。（資料圖／記者劉亮亨攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

苗栗白沙屯媽祖年度徒步進香盛事，今年將從5/1日（農曆4/5日）出發，5/3日（農曆4/ 6日）抵達北港，預計花費約37小時。依據往年遶境記錄，去程時間若與2015年類似，沿海線前進，將於起駕首日下午1點多抵達彰化伸港福安宮、深夜9點多再由王功福海宮起駕，白沙屯拱天宮到北港朝天宮的距離約150公里計算，信徒前進時的速度將超過4公里，幾乎和阿兵哥行軍一樣快。

「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香，每年吸引眾多香燈腳徒步跟隨，所到之處受到信眾夾道歡迎，去年9天8夜行程，回程僅有3天，第7天從北港朝天宮回鑾，當時以驚人速度連續疾行22多小時，深夜10點多才停駕伸港鄉福安宮，隔天清晨沿台61線北上，連趕50公里，在12點30分抵達王功福海宮，讓香燈腳們體驗了一場疾行震撼之旅。

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▲白沙屯媽祖香燈腳隨行。

今年拱天宮白沙屯媽祖進香，經廟方擲筊後，宣布將從5/1日（農曆4/5日）出發，5/3日（農曆4/ 6日）抵達北港，依據媽祖行進往年路徑，2015年(7天6夜)，去程(出發 ~ 到北港)，約36小時，當年5月22日凌晨出發，當天下午13:30分從伸港福安宮出發、深夜21:40分自芳苑王功福海宮起駕，隔天中午順利抵達朝天宮。

如果行進發向沿海線前進，依據谷歌地圖徒步距離，光是從福安宮到福海宮步行距離近30公里、時間將耗費7小時，從拱天宮出發抵達朝天宮，直線距離跨越苗栗，台中彰化及雲林４縣市，距離約150公里，時速將超過4公里，去年有香燈腳說，從起駕後就「不敢睡」也不敢「休息」，因為只要一休息，根本就看不見「粉紅超跑」的車尾燈，對信徒的體力將是極大挑戰。