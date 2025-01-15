　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／五月天公益演唱會周五高雄開唱　週邊3階段交管一次看

▲▼五月天一路向東演唱會。（圖／翻攝相信音樂FB粉絲專頁）

▲五月天一路向東演唱會，週五高雄開唱。（圖／翻攝相信音樂FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

天團五月天「一路向東－再出發版」公益演唱會高雄站，將於1月17日（五）於高雄流行音樂中心戶外海風廣場盛大開唱，會場鄰近捷運中央公園站、鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵達會場。由於腹地有限，會場周邊加強交通管制且不提供汽車停車場，請市民多加利用公共運輸，千萬別開車來。

交通局表示，配合演唱會活動演出，愛河灣周邊道路實施交通管制，第一階段交通管制時間為下午4點至晚上10點，愛河灣西側（公園路以南、大勇路以東）區內道路管制通行；第二階段管制時間為晚上8點至11點，愛河灣東側（五福路以南、成功路以西、新田路以北）區內道路管制通行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼五月天公益演唱會周五高雄開唱！週邊「3階段交管」一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲五月天公益演唱會周五高雄開唱！交通方式一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

第三階段視車流狀況採機動管制，愛河灣西側將擴大管制範圍至五福路以南、大勇路以東區域，場域周邊道路禁止臨時停車並加強違停取締，請民眾加強注意並配合改道。

在公共運輸指南部分，交通局也建議歌迷朋友們多加利用捷運前往現場，可搭乘至中央公園站、鹽埕埔站及市議會站，下車後，僅需步行10~15分鐘即可抵達會場。另預期活動人潮較多，為考量安全因素，輕軌C11真愛碼頭站、C12駁二大義站於晚間6時後不再提供上下車服務。

交通局再次強調，會場周邊停車位有限，使用汽機車民眾可先於外圍捷運左營站、草衙站、衛武營站、鳳山西站、輕軌夢時代旁停車場停車，再轉搭捷運、輕軌往返會場。以免受管制而無法進入。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
阿倫雙胞胎女兒相繼離世　心碎發聲
竹科35歲工程師不舉慘分手！醫揪1問題：近期患者多3成
快訊／賴清德明早接見韓國瑜1hr！致詞公開直播　隨後閉門會談
狠撈4千萬　全台最大寶可夢卡偽造廠被抄了
轉「100萬孝親費」給媽　男星年收8位數…95%拿去理財
快訊／台南工安意外！工人被車床夾住　已無呼吸心跳
青少女梅毒暴增53倍　疾管署曝3因素

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

員工被驗仙人掌桿菌　饗賓：檢體來自手套「採樣過程可能被污染」

快訊／五月天公益演唱會周五高雄開唱　週邊3階段交管一次看

男學生先推人「反而被揍狂哭」　老師一問小女生傻眼了！全場狂挺

Yuma、Ryu外遇神隱2個月！粉絲驚見「IG、YT」1變化嘆：離婚了吧

網傳1／20起闖紅燈罰7200元　交通部澄清5大謠言

日本博愛座禮讓「5類人」！律師「對比北捷」驚問：在反對什麼？

立委喊砍預算　中研院：衝擊實驗室營運、3千名助理薪資發不出

刮刮樂中獎！擺攤阿婆確認完突現「1詭異行為」...網傻眼：像慣犯

慈濟壁畫畫家互噴！陳欽明稱 「上人不想花這麼多錢」　李健儀斥狡辯

曾幫BTS填詞！金曲作詞家台中市府揮毫　隱藏版限量春聯曝光

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

赤柴被搶食氣到一直罵！　屁黑柴不理會繼續挑釁XD

【人家害怕吉了】吉娃娃亂尿尿還沒被罵就先狂抖

陳奕認愛小10歲五分埔千金　穩交10個月「我出道她可能才9歲」

賓士妹勤美商圈搶車位　嗆「沒寫妳名字」結局超反轉！

造型師媽媽生重病　宋慧喬一聽「秒匯巨款」

員工被驗仙人掌桿菌　饗賓：檢體來自手套「採樣過程可能被污染」

快訊／五月天公益演唱會周五高雄開唱　週邊3階段交管一次看

男學生先推人「反而被揍狂哭」　老師一問小女生傻眼了！全場狂挺

Yuma、Ryu外遇神隱2個月！粉絲驚見「IG、YT」1變化嘆：離婚了吧

網傳1／20起闖紅燈罰7200元　交通部澄清5大謠言

日本博愛座禮讓「5類人」！律師「對比北捷」驚問：在反對什麼？

立委喊砍預算　中研院：衝擊實驗室營運、3千名助理薪資發不出

刮刮樂中獎！擺攤阿婆確認完突現「1詭異行為」...網傻眼：像慣犯

慈濟壁畫畫家互噴！陳欽明稱 「上人不想花這麼多錢」　李健儀斥狡辯

曾幫BTS填詞！金曲作詞家台中市府揮毫　隱藏版限量春聯曝光

獨／擺攤兄妹早起慘死國道！家屬哀慟相驗　同業臉書悼念

員工被驗仙人掌桿菌　饗賓：檢體來自手套「採樣過程可能被污染」

竹縣非法繁殖場毛孩燦笑重生！　37隻22日公開認養

沈春華女兒出國「心跳飆速急送醫」　5位數海外醫藥費曝光

NCC不滿藍委刪業務費　洪孟楷：大半年沒主委民進黨真的在乎？

談王柏融辭退經典賽資格賽　陳傑憲尊重他的想法期待厲害新秀

EMU3000型新自強號座椅優化　今年起陸續更新

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

餐酒館慶生變調！與闆娘吵架怒持酒瓶砸店　老闆一原因不提告

導入科技救災！台東縣消防節表揚警消及服務30年義消楷模

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

不吃甜仍患糖尿病　身體1部位變粗是警訊

快訊／「全台有雨」10級強風要來了　今降8℃越晚越冷

戒掉「1飲品」！他沒運動2個月血脂秒降...醫震驚

女控店員跨越癲癇客人　真相大逆轉

「全台明天大降溫」轉濕冷　連3天有望追雪

「一家三位將軍」真相曝　醫查房嚇到：太強了吧？

快訊／饗饗員工手部驗出仙人掌桿菌！北市府：業者衛生有待改善

今雨擴全台！　最冷時間曝

媽媽不懂1常識　網：慶幸活到了現在

2025旅遊補助來了！完成「出國登錄」最高領5000元

客扔「沒中刮刮樂」　業者一對翻30倍

平安符亂丟是褻瀆神明！命理師教4招處理

更多熱門

相關新聞

高雄寵物安葬園區起火！往生毛孩靈骨塔慘狀曝

高雄寵物安葬園區起火！往生毛孩靈骨塔慘狀曝

高雄市大社區一家寵物安葬園區昨(14日)慘遭祝融，導致寵物靈骨塔位區大面積毀損，不少骨灰罈被燒毀。有飼主陸續接獲園區通知後，急忙領回往生的毛寶貝，只是心愛的毛孩被一燒再燒，讓飼主很心痛。

南台灣首座金融園區開幕　周邊海景宅5年漲1倍

南台灣首座金融園區開幕　周邊海景宅5年漲1倍

吉伊卡哇之亂！竟有人鎖定小學生「用零食換提燈」

吉伊卡哇之亂！竟有人鎖定小學生「用零食換提燈」

上海：泰勒絲今年有望來開演唱會

上海：泰勒絲今年有望來開演唱會

養蚊9年！左營透店開價破億終於售出　傳在地建材業者出手

養蚊9年！左營透店開價破億終於售出　傳在地建材業者出手

關鍵字：

演唱會五月天高雄交通管制公共運輸

讀者迴響

熱門新聞

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

男日抽出「1000c.c.牛奶痰」！醫嘆：已成台灣最大死因

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

精舍殺人關鍵原因曝　王薀眼睜睜看她遭虐死

跑友變砲友！建築師凍未條不倫7年慘了

不吃甜仍患糖尿病　身體1部位變粗是警訊

蹦闆副業營收超過50億「超狂年終曝光」！

知名按摩店爆連續性侵　店長竟「強行進入」

女大生按摩熟睡遭店長硬上　「非常噁心」對話曝

快訊／「全台有雨」10級強風要來了　今降8℃越晚越冷

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

陸女緬甸獲救　爸爸高喊：有強大祖國

性侵案波及美樂蒂聯名！麥當勞2點回應

男7天內狂走25萬步　身體驚人變化曝光

戒掉「1飲品」！他沒運動2個月血脂秒降...醫震驚

更多

最夯影音

更多

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面