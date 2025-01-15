快訊／五月天公益演唱會周五高雄開唱　週邊3階段交管一次看

▲五月天一路向東演唱會，週五高雄開唱。（圖／翻攝相信音樂FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

天團五月天「一路向東－再出發版」公益演唱會高雄站，將於1月17日（五）於高雄流行音樂中心戶外海風廣場盛大開唱，會場鄰近捷運中央公園站、鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵達會場。由於腹地有限，會場周邊加強交通管制且不提供汽車停車場，請市民多加利用公共運輸，千萬別開車來。

交通局表示，配合演唱會活動演出，愛河灣周邊道路實施交通管制，第一階段交通管制時間為下午4點至晚上10點，愛河灣西側（公園路以南、大勇路以東）區內道路管制通行；第二階段管制時間為晚上8點至11點，愛河灣東側（五福路以南、成功路以西、新田路以北）區內道路管制通行。

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▲五月天公益演唱會周五高雄開唱！交通方式一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

第三階段視車流狀況採機動管制，愛河灣西側將擴大管制範圍至五福路以南、大勇路以東區域，場域周邊道路禁止臨時停車並加強違停取締，請民眾加強注意並配合改道。

在公共運輸指南部分，交通局也建議歌迷朋友們多加利用捷運前往現場，可搭乘至中央公園站、鹽埕埔站及市議會站，下車後，僅需步行10~15分鐘即可抵達會場。另預期活動人潮較多，為考量安全因素，輕軌C11真愛碼頭站、C12駁二大義站於晚間6時後不再提供上下車服務。

交通局再次強調，會場周邊停車位有限，使用汽機車民眾可先於外圍捷運左營站、草衙站、衛武營站、鳳山西站、輕軌夢時代旁停車場停車，再轉搭捷運、輕軌往返會場。以免受管制而無法進入。