高雄寵物安葬園區起火！往生毛孩靈骨塔慘狀曝　飼主心痛2次

記者許宥孺／高雄報導

高雄市大社區一家寵物安葬園區昨(14日)慘遭祝融，導致寵物靈骨塔位區大面積毀損，不少骨灰罈被燒毀。有飼主陸續接獲園區通知後，急忙領回往生的毛寶貝，只是心愛的毛孩被一燒再燒，讓飼主很心痛。

▲高雄大社區一家寵物天堂樂園發生火警。（圖／網友許漢寧提供）

這起火警發生在14日上午10點51分，警消獲報，大社區和平路二段一棟小木屋發生火警。消防局出動8車15人前往救援，趕抵現場時，發現該處是寵物天堂樂園，小木屋神明廳內燃燒家具、雜物。經出水搶救後，火勢於11點09分撲滅。

▲疑電線走火發生火警意外（圖／記者許宥孺翻攝）

警方初步瞭解，現場疑為電線起火，當時一名51歲吳姓住戶經疏導後安全脫離，沒有無受傷。初步研判電線走火導致，詳細起火原因仍待消防火調進一步釐清。

寵物當道，毛孩就猶如飼主的家人，不少飼主會替往生毛孩辦理火化、安葬、誦經超渡等。網友向《ETtoday新聞雲》透露，這家寵物樂園收費不便宜，正好燒掉的中間塔位是最貴的VIP塔位，年費1萬6000元起跳，越接近佛祖的塔位要價5、6萬，兩側的塔位最低也要4000元起，目前園方並未說明賠償方式，不過網友直言：「很難賠償了，什麼都沒了，而且還是最貴的塔位」。