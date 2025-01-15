上海：泰勒絲今年有望來開演唱會　已與演出團隊進行前期溝通

▲美國流行天后泰勒絲。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海市文化和旅遊局副局長張旗14日透露，美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）今年有希望來上海開演唱會。

張旗當天出席了上海市政協14屆3次會議的諮詢活動，在被問到上海有沒有機會邀到泰勒絲來開演唱會時，張旗回應，「我們只能說我們接待過『霉霉』的演出團隊到上海來進行這方面的前期溝通，至於最後能不能成行，我們感到還要看市場，看我們上海這座城市的吸引力。」

▼泰勒絲傳出今年有望在上海開演唱會。（圖／路透社）



雖未給出明確的答案，但張旗也透露，「我們樂觀地感到，可能今年會有希望。」

另外，張旗還說，樂高樂園5月將在上海正式營業，除此之外，哈利波特（Harry Potter）主題樂園也要落戶上海，還有佩佩豬（Peppa Pig）主題樂園也會來到上海，「這一些資源，可能會讓上海成為越來越『網紅』、越來越具有持久魅力，越來越具有國際範兒的國際文化文旅大都市。」

泰勒絲剛出道時，單曲總是名列榜上，但卻總是無法取得冠軍，許多大陸歌迷覺得她有點「倒霉」，因此給她取了「霉霉」這個外號。此外，她在當時大陸的各大媒體上都被稱為「小美女」，粉絲就以同音的「小霉女」來稱呼她。