吉伊卡哇之亂！竟有人發動「用零食換提燈」　國小家長嚇壞

▲2025高雄燈會主角為「吉伊卡哇」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府今年推出日本超人氣IP「吉伊卡哇」作為小提燈造型，並宣布國小、幼兒園學童可以在校內免費領取，讓大批粉絲心生羨慕。沒想到竟有網站招募工讀生，號召打工人到國小校門口以零食或飲品和小朋友交換提燈，家長怕校門口出現怪叔叔、怪阿姨，嚇得向民代陳情。

全台唯一的吉伊卡哇燈籠將在高雄獨家發放，市府宣布，高雄市國小、幼兒園以及特殊學校的學童，在寒假前就可以領到1盞小提燈，一般民眾則要在2月8、9日到高雄港16-18號碼頭樂園現場排隊領取。網友直呼：「國小才剛畢業300多個月的小學生也想收藏」、「好可愛，我要搶我兒子的」、「市長，10歲又384個月，也可以開放領取嗎？」

▲打工網站徵人，到學校和小朋友交換燈籠。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於吉伊卡哇小提燈太夯，還沒開始發放，就出現許多取得手段。高雄市議員黃彥毓接獲家長陳情，指出有網站開始招募打工人員，工作內容載明，打工人員於國小校門口「由零食或飲品與小朋友交換燈籠」，提供時薪190至200元。

黃彥毓指出，他接到多位家長陳情「擔心有不懷好意的怪叔叔來接近小孩，怕小孩會有危險」。黃彥毓認為，小朋友可能會因為換購覺得有趣，恐發生校安事件，「我們不會知道打工的人是什麼樣的背景」，希望學校以及警方在發放燈籠那天務必加強週邊巡邏，避免高雄的國小、幼稚園門口一堆怪叔叔、怪阿姨出沒，靠近幼童進行交易。

▲民進黨高雄市議員黃彥毓。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃彥毓表示，儘管網站打工資訊已於15日凌晨關閉，但是小提燈太熱門，導致大家腦筋動到小朋友身上，本來是一件美意，結果可能延伸「燈籠之亂」，這就可惜了這樣的創意。

教育局對此表示，已通傳國小、幼兒園以及特殊學校校長，結業式1月20日當天務必加強校園安全措施，加派人力於放學時段嚴加巡視校園與周遭安全。此外，也提醒學校發放小提燈時，務必要求學童留意個人物品保管事宜，不隨便接受陌生人給予的金錢、玩具或食物作為交換，如發現可疑人士附近徘徊，應立即向老師、父母或其他大人反映。

▲吉伊卡哇小提燈太夯，大人、小孩都搶著要。（圖／記者許宥孺翻攝）

教育局強調，已請學校務必透過各式集會，加強向學生教育自我保護與人身安全之觀念，勿收受來路不明的物品，如遇可疑人士駐足，亦應提高警覺，立即向學校、父母或可協助之大人反映，倘受到脅迫或利誘，亦應大聲呼救，尋求協助。各校如發現校園周遭聚集不明人士，疑似有接近學童意圖，亦會通報所屬管區派出所，加派員警協助維護校園周邊秩序。