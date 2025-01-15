南消2024年強化災害防救志工救災中程計畫　榮獲全國第一

▲消防署2024年度「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫績效管考評核」，台南市消防局榮獲全國第一名佳績，於市政會議中向市長黃偉哲獻獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

強化災害防救志工救災協勤量能，為台南市消防局努力目標，內政部消防署頒發2024年度「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫績效管考評核」，台南市消防局榮獲全國第一名佳績，此一殊榮於14日在市政會議中向市長黃偉哲獻獎。

內政部消防署近年來積極推動災害防救志工協勤量能，每年考核各縣市政府災害防救志工團體整體作業，工作項目包含為強化本局對於災害防救志工購置裝備器材訓練、演練、救災使用情形、複合式訓練參訓率及合格率情形、災害防救志工救災識別證成長率、執行具體成果等評核，本計畫榮獲特優（第1名）殊榮，實屬不易，並且對於提升本局災害防救形象有莫大助益。

市長黃偉哲表示，非常感謝消防局積極推動災害防救志工相關工作，提升本府消防防救災能量，讓志工們深入社區防災、救災，更能第一時間保護市民朋友與自己的社區，建構更安全的防救災網絡。

消防局局長李明峯表示：消防局一定落實災害防救志工的各種災害搶救訓練，使能即時的幫助並維護市民大眾的生命財產安全，並建構災害防救志工的即時災情通報系統，讓災情能夠隨時救援，讓市民過得更好更安全便是消防局努力的方向。