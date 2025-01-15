全面提升消防救災能力　南消七大隊辦理飯店搶救演練

▲台南市消防局第七大隊15日在富華大飯店舉行了一場火災應變搶救演練，以期提升消防人員在飯店火場的救災能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近年來台南吸引了越來越多的國內外旅客，各大知名飯店集團也紛紛進駐，為了提高對飯店火災的應變能力，消防局第七大隊15日在富華大飯店舉行了一場火災應變搶救演練，以期提升消防人員在飯店火場的救災能力，並加強飯店自衛消防編組及災時應變的技能。

此次演練模擬大樓3樓客房發生火災，並有民眾受困。飯店管理人員立即啟動自衛消防編組，進行初步滅火並引導住客避難，同時通報119。消防隊抵達現場後，與飯店現場負責人進行災情資訊交接，迅速成立指揮站並分派任務，包括滅火攻擊、人員搜救、建立安全逃生通道以及確保無線電通訊暢通等。本次演練的一大亮點是透過飯店內部系統快速掌握房客人數及動向，為指揮官提供戰術判斷依據。

第七大隊大隊長石家源表示，近期其他國家旅宿業火災頻傳，社會高度關注。飯店火警特性為房客眾多、火載量大，且隔間與管路複雜，因此具備良好的自衛消防編組觀念，並熟悉逃生路線，對於保障生命與財產安全至關重要。

消防局長李明峯指出，飯店火災往往造成嚴重傷亡，需透過消防局與業者的共同演練來將傷亡降到最低。李局長也呼籲，1月1日至2月29日為防範一氧化碳中毒宣導期，針對具有一氧化碳中毒潛勢的住戶，提供遷移或更換熱水器補助，每戶最高可獲得3000元，低收入戶則可獲得高達12000元的補助，名額有限，額滿或經費用完將提前結束。