民宅炊事不慎險釀災　南消六大隊宣導安裝住警器

▲台南市安南區安中路四段320巷一處3樓RC民宅，14日深夜10時許發生火警，消防人員迅速撲滅火勢，幸無人傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區安中路四段320巷一處3樓RC民宅，14日深夜10時許發生火警，消防局據報出動13車29人前往救災，火勢在10分鐘內迅速撲滅，事後消防人員發現起火處所位於廚房，租客表示火災發生前正要進行烹飪，隨即出現火花，燒毀瓦斯爐及部分地面，馬上逃出火場報案，幸無人傷亡。

消防人員發現該建築物，未安裝住宅用火災警報器，消防人員即於救災後，立即宣導屋內需安裝住宅型警報器，以防不測。

消防局局長李明峯表示，歷年來許多在廚房發生的火災，依內政部消防署火災案件統計資料中，建築物火災起火處所，以廚房為第1位，而探究其原因皆是因烹煮時忘記關閉爐火而離開，造成食材久煮燒焦而引發火災，或是烹煮的湯汁過滿於滾沸時溢出，導致爐火熄滅而引發瓦斯外洩產生氣爆的風險。所以烹煮時應有「人離火熄」的觀念，並選用具有「熄火安全裝置」、「溫度感知功能」或「使用時間異常遮斷功能」爐具，以降低因長時間烹煮而焦化起火，或溢出熄滅爐火而造成瓦斯外洩所產生的危害。

市長黃偉哲表示，台南市老舊公寓、透天厝為數眾多，該類建築特性大多未設有消防安全設備來保護住家安全，所以呼籲居住於此類建築物的市民朋友，應自行安裝住警器，藉由火災初期偵測濃煙、高溫，發出警報的功能來爭取應變與逃生的時間，以降低火災傷亡;另考量台南市外來就業人口多且租屋市場龐大，民眾如有租屋需求，應挑選消防安全檢修申報合格或裝設有住宅用火災警報器之建築物，來確保自身租屋安全。