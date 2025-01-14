南消二大至警察廣播電台頻道　空中分享防火防災知識

▲台南市消防局第二大隊組長楊奇樺，14日於警察廣播電台，與施心凱主持人一同分享一系列防火防災的重要知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊組長楊奇樺，14日於警察廣播電台，與施心凱主持人一同分享一系列防火防災的重要知識，內容涵蓋住宅用警報器的重要性、防範一氧化碳中毒、瓦斯使用安全、防火管理、春節期間施放爆竹煙火的注意事項，以及防震安全常識等，旨在提升市民的防災意識，確保市民的生命財產安全。

第二大隊提醒民眾，安裝住宅用火災警報器對於火災的早期發現至關重要，住警器能及早偵測火災隱患，提醒居民迅速疏散，有效降低火災事故發生時的損失，第二大隊建議市民每年檢查警報器電池，確保其正常運作，並定期更換警報器。

另外，一氧化碳（CO）中毒是冬季常見的安全隱患，尤其是在使用煤氣、煤爐、暖氣等取暖設備或洗熱水澡使用熱水爐時，容易發生意外。因此，第二大隊呼籲民眾要定期檢查家中上述設備，並確保通風良好，避免在密閉空間內長時間使用燃燒設備，防範一氧化碳中毒的風險。使用液化石油期時也需要注意，「拒收逾期瓦斯鋼瓶，注意瓦斯的使用安全，維護消費權益、叫瓦斯請與業者簽訂供氣契約、串接使用不馬虎，以確保自身安全」。

隨著春節的臨近，施放爆竹煙火成為不少家庭的傳統習俗。第二大隊特別提醒市民，施放煙火爆竹時要選擇開闊地點，遠離易燃物品，並遵守當燃放煙火的安全規範。尤其在風大的日子裡，要格外小心，避免火花四濺引發火災事故。民眾在選擇煙火時應選擇合法、品質有保障的產品。

針對可能發生的地震災害，第二大隊也強調防震常識。民眾應熟悉地震發生時的正確避難方式，採取「趴下(DROP)、掩護(COVER)、穩住(HOLD ON)」動作，選擇堅固的桌子下方避險，避免站在窗戶旁或有危險物品的地方。地震後要小心餘震，並迅速檢查周圍是否存在倒塌物或火災等危險情況。

消防局局長李明峯強調，防災教育是每位市民的責任，只有提高全民的防災意識，才能有效減少災害發生時的損失。消防局將透過各種防災宣導活動，讓防災知識深入人心，讓每一位市民都能做到預防為主、減災為輔。

第二大隊大隊長王騰毅指出，火災及災害無法預測，但我們可以通過知識的普及與準備工作，最大限度地減少危險。另外，在113年消防法有部分增修，一定規模以上之建築物於發生火災時，管理權人未依消防防護計畫執行有關防火管理上必要之業務，除有罰鍰外，火災致人死傷則有刑事責任，業者必須加強防火管理業務的認知。

此次防災宣導活動透過警察廣播電台的廣泛覆蓋，成功讓更多市民受益，並將這些防災知識傳遞到每個家庭，為台南市的安全防災工作奠定了堅實的基礎。