企業捐贈南消救護車　提升台南新營區救護能量

▲榮剛材料科技公司14日捐贈台南市消防局救護車1輛，由市長黃偉哲代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

榮剛材料科技公司14日捐贈台南市消防局救護車1輛，並舉辦捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈，並表示新受贈之救護車將放置於南消新營高級救護隊，這是1支極專業的隊伍，隊上全數都是高級救護技術員，可以實施急診醫師們同意的處置，有效提升新營鄉親緊急救護品質。

榮剛材料科技公司捐贈代表王炯棻董事長表示，為回饋故里鄉親略盡一份心力，選擇了性能優異、配備齊全的救護車，讓新營區鄉親與救護人員的安全獲得充分的保障。

黃偉哲市長表示，榮剛材料科技股份有限公司一直以來都非常重視社會責任和公益事業，並不斷為社會做出貢獻。這次捐贈救護車也是對社會的回饋，並表示該公司是台灣第一家專業生產特殊合金的專業製造廠，擁有從煉鋼、鍛造、輥軋、熱處理到精整等完整生產設備能量與專業的團隊陣容，產品行銷全球23餘國，係立足台南放眼世界的優質企業。

消防局長李明峯表示，市民感謝榮剛材料科技股份有限公司慷慨解囊，捐贈總價值新台幣450萬元的救護車供緊急傷病患到院前急救使用，近年台南市緊急救護案件急速增加，本次捐贈的救護車車內配置、裝備、器材皆應第一線救護人員需求打造；車身的巴騰堡格紋能有效提示用路人注意安全，相信可以提高到院前的急救成功率、守護民眾生命安全，給予市民最優質的緊急救護服務品質。

此次捐贈不僅增強了台南市消防局的救護能力，也為市民的生命安全提供了更有力的保障。這份善舉彰顯了企業與地方攜手合作的美好願景，為其他企業樹立了良好的榜樣。市府再度感謝榮剛材料科技公司的慷慨捐贈，並期望未來有更多資源投入公共安全，讓台南市成為一個更安全、更宜居的城市。