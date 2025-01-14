市價逾億元！泰籍男行李夾藏30塊海洛因入境　海關當場查獲

記者沈繼昌／桃園報導

1名泰國籍男子去年10月間以觀光名義來台，海關人員會同航警查出隨身托運行李有異，經開箱查驗當場發現以紡織布掩飾，夾藏雙獅牌第一級毒品海洛因30塊，經量秤有11.133公斤，黑市價格逾億元；泰籍男坦承運毒，辯稱因長居法國開銷大，運毒集團開價泰銖100萬元，他為賺取酬勞才鋌而走險，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，桃檢複訊後向法院聲押獲准。

▲航警局去年10月在桃園機場查獲泰籍男子託運行李中，以布織品夾藏雙獅牌第一級毒品海洛因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲圖為查獲市值逾億元海洛因毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，47歲的泰籍男子去年10月4日自泰國曼谷以觀光名義入境桃園機場，入境桃機隨身托運行李經過海關X光檢驗時察覺有異，海關人員當場開箱，查出行李內以紡織布掩蓋，夾藏第一級毒品30塊雙獅牌海洛因磚，重量達11.133公斤，以黑市價格估算至少上億新台幣，航警局立即報請桃園地檢署指揮偵辦。

航警局刑警大隊組成專案小組調查，泰籍男子辯稱，運毒集團以泰銖100萬元酬勞，還提供相關來回機票與住宿生活費用，要求他從曼谷攜帶夾藏海洛因之行李來台，他本人有施用毒品習慣加上喜好環遊世界，長期旅居法國開銷大，為賺取酬勞才鋌而走險協助運毒，未料才剛抵台灣即遭海關與航警人員查緝到案。航警局偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦，桃檢偵訊後已向法院聲請羈押獲准，泰男目前在押中。

▲泰籍男子偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局表示，年關將屆，運毒集團利用泰國布織品包裝夾藏毒品運毒，所幸航警與海關人員即時查獲，斷絕毒流於境外，航警局將持續加強邊境毒品查緝等把關工作，籲請國人切勿接觸毒品，以免終生受害；另外提醒，運輸、販賣第一級毒品者，將面臨死刑或無期徒刑，處無期徒刑者，得併科新台幣3千萬元以下罰金，切勿以身試法。