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市價逾億元！泰籍男行李夾藏30塊海洛因入境　海關當場查獲

記者沈繼昌／桃園報導

1名泰國籍男子去年10月間以觀光名義來台，海關人員會同航警查出隨身托運行李有異，經開箱查驗當場發現以紡織布掩飾，夾藏雙獅牌第一級毒品海洛因30塊，經量秤有11.133公斤，黑市價格逾億元；泰籍男坦承運毒，辯稱因長居法國開銷大，運毒集團開價泰銖100萬元，他為賺取酬勞才鋌而走險，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，桃檢複訊後向法院聲押獲准。

▲航警局去年10月在桃園機場查獲泰籍男子託運行李以布織品夾藏雙獅牌第一級毒品海洛因，經航警局與海關人員開箱查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局去年10月在桃園機場查獲泰籍男子託運行李中，以布織品夾藏雙獅牌第一級毒品海洛因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局去年10月在桃園機場查獲泰籍男子託運行李以布織品夾藏雙獅牌第一級毒品海洛因，圖為查獲市值逾億元海洛因毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲圖為查獲市值逾億元海洛因毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，47歲的泰籍男子去年10月4日自泰國曼谷以觀光名義入境桃園機場，入境桃機隨身托運行李經過海關X光檢驗時察覺有異，海關人員當場開箱，查出行李內以紡織布掩蓋，夾藏第一級毒品30塊雙獅牌海洛因磚，重量達11.133公斤，以黑市價格估算至少上億新台幣，航警局立即報請桃園地檢署指揮偵辦。

航警局刑警大隊組成專案小組調查，泰籍男子辯稱，運毒集團以泰銖100萬元酬勞，還提供相關來回機票與住宿生活費用，要求他從曼谷攜帶夾藏海洛因之行李來台，他本人有施用毒品習慣加上喜好環遊世界，長期旅居法國開銷大，為賺取酬勞才鋌而走險協助運毒，未料才剛抵台灣即遭海關與航警人員查緝到案。航警局偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦，桃檢偵訊後已向法院聲請羈押獲准，泰男目前在押中。

▲航警局去年10月在桃園機場查獲泰籍男子隨身託運行李夾藏第一級毒品海洛因，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲泰籍男子偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局表示，年關將屆，運毒集團利用泰國布織品包裝夾藏毒品運毒，所幸航警與海關人員即時查獲，斷絕毒流於境外，航警局將持續加強邊境毒品查緝等把關工作，籲請國人切勿接觸毒品，以免終生受害；另外提醒，運輸、販賣第一級毒品者，將面臨死刑或無期徒刑，處無期徒刑者，得併科新台幣3千萬元以下罰金，切勿以身試法。

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