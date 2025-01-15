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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱議瑩催生《再生醫療法》　蘇貞昌：交給她一個城市也會用得很漂亮

▲▼邱議瑩舉行 生命的溫暖戰歌 新書發表會 蕭美琴 蘇貞昌 陳建仁 李永得 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邱議瑩新書發表會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委邱議瑩耗費10年推動《再生醫療法》，該法在去年終於三讀，邱議瑩也紀錄過程中的點點滴滴，推出《生命的温暖戰歌：從抗癌到立法，在逆境中堅持希望的勇氣》新書，今（15日）舉行發表會，包括副總統蕭美琴、前副總統陳建仁、前行政院長蘇貞昌及眾多立委同仁都到場。蘇貞昌致詞時說，邱議瑩勇敢面對逆境，這樣的人格特質，「何止是一部法律，交給她一個城市，她都會用得非常漂亮」。

▲▼邱議瑩舉行 生命的溫暖戰歌 新書發表會 蕭美琴 蘇貞昌 陳建仁 李永得 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

邱議瑩10多年前被診斷出罹患卵巢癌，對於抗癌路的艱辛感受深刻，而在2015年，看到有民眾在國發會公共政策網路參與平台提案，盼細胞治療成為癌症治療的正規療法後，邱議瑩更深感此事立法的重要性，先於2018年促成衛福部《特管辦法》修法，開放六項細胞治療技術用於癌症患者身上，但該法只能救急，為幫助更多人，邱議瑩繼續推動《再生醫療法》，將此視為她從政生涯的志願，最終於去年該法順利三讀。

蕭美琴出席新書發表會說，自己與邱議瑩的交情不是一篇演講稿可以交代，她們是同年紀，同時進到立法院，她生病的時候，大家都很震驚，因為她活潑開朗，性格直爽，當時發現的時候準備要選舉，她又剛結婚，所以自己就變成邱議瑩的分身，幫忙掃街。

蕭美琴表示，邱議瑩的個性，有正義感、熱血，又有戰鬥力，但同時也溫柔、體貼，自己都喝過邱議瑩幫忙煮的雞湯，她以她的專業催生《再生醫療法》，自己與有榮焉。

蘇貞昌表示，他看邱議瑩從小看到大，記得她是那個在門口拿著裙子擦鼻涕的8歲女孩。邱議瑩勇敢面對癌症，還把自己最無助的那些時刻化成《再生醫療法》， 讓所有需要照顧的人被照顧， 因為她的說服力讓一部法案通過，更好的照顧人民。

蘇貞昌說，邱議瑩在逆境中，碰到絕望，想的不是自己，而是為了大家努力扭轉成為更好的環境，「何止是一部法律，交給她一個城市，都會用得非常漂亮」。

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邱議瑩再生醫療法癌症

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