全台最大寶可夢卡偽造廠被抄！業者狠撈4千萬　侵權市值3億

記者邱中岳／台北報導

風靡全台的寶可夢遊戲機台，在地下街、超商幾乎隨處可見，但刑事局發現，有不肖人士原本從中國大陸進口偽造卡片販售，因為獲利良多，所以自行盜取圖檔，並找印刷廠、塑膠射出工廠大量生產仿製的貼紙以及卡片，平均每張成本5元，但卻可以賣出45元，等同於8倍的獲利。

警方調查，50歲的羅姓男子找來弟弟、妹妹等9人犯案，看上目前風靡全台的寶可夢機台，其中一種玩法就是可以購買卡片與其他玩家對戰，所以常常有限量卡匣開出高價，平均每張約5百元左右，甚至有的還要上千元。羅姓男子等人原本從中國大陸進口偽造的卡片販售，認為這個市場商機龐大有利可圖，所以立刻找來印刷廠、塑膠射出工廠，製作出盜版寶可夢卡片、貼紙等商品販售。

▲刑事局破獲全台最大寶可夢卡片偽造工廠。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，羅姓男子等人偽造卡片販售，每張成本要價5元，再以45元的價格售出，從2022年開始生產、販售，初步估計不法獲利達4千萬元，警方見時機成熟陸續展開搜索行動。

▲全台最大寶可夢卡片偽造工廠，從2022年開始生產偽造卡匣，不法獲利4千萬。（圖／記者邱中岳翻攝）



2024年7月間，警方在新北市土城區查緝偽造卡片的加工廠，11月間又陸續在新北市三重區、蘆洲區以及五股區，查獲印刷廠、加工廠以及庫存倉庫，搗破全台最大仿冒寶可夢卡片的產業鏈。

警方查扣卡片7千片、半成品1萬5千片、貼紙16萬張以及鋼製模具、數位印表機，初步估計侵權市值達3億元，訊後依照商標法、刑法等罪嫌移送法辦。