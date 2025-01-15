LIVE／再生醫療十年立法之路！邱議瑩新書記者會　綠三大咖到場

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委邱議瑩10多年前被診斷出罹患卵巢癌，抗癌成功後因為自身經歷，讓她投入《再生醫療法》推動，希望能幫助更多癌症病友，而該法在去年終於三讀。面對一路走來的點點滴滴，將這段過程的挑戰化成文字紀錄，邱議瑩推出《生命的温暖戰歌：從抗癌到立法，在逆境中堅持希望的勇氣》 ，並於15日舉辦新書記者會，副總統蕭美琴、前副總統陳建仁、前行政院長蘇貞昌都到場參加，《ETtoday新聞雲》則將全程直播。

2024年《再生醫療法》三讀，立法院敲槌雖是幾秒鐘的事，但為了這一刻，邱議瑩已經努力了10年。法案三讀後，邱議瑩就感性表示，「罹患癌症之後，我一直告訴自己，我要為癌症的病患做些什麼」。

邱議瑩於2011年被診斷出罹癌，對於抗癌路的艱辛感受深刻，而在2015年，看到有民眾在國發會公共政策網路參與平台提案，盼細胞治療成為癌症治療的正規療法後，邱議瑩更深感此事立法的重要性，先於2018年促成衛福部《特管辦法》修法，開放六項細胞治療技術用於癌症患者身上，但該法只能救急，為幫助更多人，邱議瑩繼續推動《再生醫療法》，將此視為她從政生涯的志願。

再生醫療為利用基因、細胞及其衍生物，用以治療、修復或替換人體細胞、組織及器官，包含重度燒燙傷培養皮膚細胞層片進行移植、癌症細胞治療、心臟破損修復，甚至透過抽血及基因轉殖，培養出胚胎幹細胞，投入器官移植等。

《再生醫療法》的制定，能讓病人有更多接受尖端治療的選擇，將來也會因再生醫療製劑量產而降低治療費用，減少家庭負擔。

▲立委邱議瑩。（資料照／記者李毓康攝）