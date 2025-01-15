花600加油抽中百萬油電車　GO購最大贏家揭曉...彰化男嗨翻

記者唐詠絮／彰化報導

「2024彰化GO購」壓軸抽獎活動，今(15)日在彰化縣警察局1樓中庭舉辦第3次抽獎直播，現場由律師與政風處見證，縣長王惠美親自抽出最大獎市價超過百萬元TOYOTA RAV4油電轎車，幸運得主是一名住在溪州鄉的蔡先生，他在田中鎮加油站花600元加油，抱回頭獎，成為這次活動的最大贏家。

▲彰化溪州蔡先生抽中百萬油電車。（圖／縣府提供，以下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天抽出1萬2,104個獎項及價值超過百萬元的油電車，王惠美致電通知蔡先生，嘟了4聲後，王惠美問他是「請問蔡先生嗎」，他回了一句「誰」，接著縣長又問「請問你有在泰峰加油站加油嗎」，蔡先生停頓2秒茫然的回「泰峰？」，王惠美話鋒一轉「請問你是哪裡人」，這才回答是溪州人。

▲彰化溪州蔡先生抽中百萬油電車。

王惠美告知蔡先生抽中百萬元TOYOTA RAV4油電轎車後，還打趣地問他「要捐出來？」蔡先生這才恍然大悟相當興奮的說「沒有、沒有」、雙方的對話相當的有趣。

王惠美表示，提醒獲獎民眾，縣府將在明天傳送手機簡訊和email給中獎得主，兌換獎項時間到2月8日，領獎需準備領獎三文件「登錄會員的身分證、發票或收據、存摺」拍照回傳電子檔，縣府將盡速核實，將獎金和禮物進行寄送。

縣府提醒民眾，兌獎小組不會主動要求中獎者操作ATM轉帳匯款，詐騙手法層出不窮，請大家留心注意，有任何問題請使用活動網站線上客服確認，或撥打165防詐騙專線查證，以免遭詐。

▲彰化溪州蔡先生抽中百萬油電車。