操法器追打「滿地染血鋼牙」！3嫌收10萬行兇　判決出爐

記者許權毅／台中報導

台中市2023年發生一起假車禍真毆人案件，一名施男夥同吳男與蘇男，專程從台南北上台中，先撞擊被害人葉男車輛，再持宗教法器「角棍、狼牙棒」猛打，血濺街頭。台中地院近日依重傷害未遂罪判吳男4年1月徒刑，施男與蘇男先前分別遭判4年3月、4年1月徒刑。

▲▼吳男當時持狼牙棒（角棍）朝被害葉男猛毆，現場留下大量「鋼牙」。（圖／民眾提供、記者許權毅攝）



檢警查，施男受一名綽號「阿榮」的男子委託，以10萬元報酬犯案，前年11月夥同吳男、蘇男北上，在台中市北區天津街朝被害人葉男車輛衝撞，製造假車禍，下車後雙方發生拉扯，再持狼牙棒（角棍）、鋁棒以及榔頭，朝葉男攻擊，導致葉男多處重傷、骨折。

吳男辯稱，雖有持狼牙棒揮打葉男身體，但好幾次僅是朝布鞋鞋底揮打，且葉男身體也只有表淺損傷，可證明當下力道不是很大，有留手，非重傷害之故意。

▲3嫌當時在街頭猛毆10多分鐘，警方到場才停手。（圖／民眾提供）



台中地院認為，吳男等人所持武器均為質地堅硬、殺傷力強大的金屬兇器，且經勘驗現場畫面，3人行兇過程長達10多分鐘，見被害人已經流血，仍繼續攻擊，直到警方到場才被制止。

合議庭指出，吳男於傍晚人來人往的路旁毆打葉男，並持續一段時間，甚而有追逐之行為，犯案情節不僅嚴重，其等展露之暴戾之氣至鉅，所造成人心恐懼甚深，對社會安全感亦造成嚴重衝擊，判處4年1月徒刑。