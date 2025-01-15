惡狼梁育誌3度判死！擄殺馬籍女大生手段殘忍「再犯風險很高」

▲梁育誌性侵後殺害女大生，並將其棄屍在阿蓮山溝內。（圖／資料照）

記者陳宏瑞、賴文萱、莊智勝／高雄報導

馬來西亞籍鍾姓女大生2020年底遭性侵殺害，並棄屍高雄阿蓮的山溝內，兇嫌梁育誌遭捕後，一二審均遭判處死刑，但最高法院撤銷殺人罪死刑部分發回更審。高等法院高雄分院更審今(15日)宣判，仍維持死刑，合議庭認為，梁育誌並非自首，無減刑事由，且犯罪手段惡行重大，回歸社會再犯風險仍高，因此仍判梁育誌死刑。

回顧案情，就讀長榮大學24歲馬來西亞籍鍾姓女大生，2020年10月底晚間在學校旁的台鐵便道遭擄走，並被性侵勒殺，棄屍於高雄阿蓮山溝內；30歲兇嫌梁育誌落網後坦承犯行，並遭到羈押。

案件爆發後，震驚社會，警方深入追查，發現本案發生前，同校另名女同學在案發前1個月，也遭梁男摀住口鼻，差點被拖走；但因被害人極力反抗呼救，梁男未能得逞而逃逸。

▲梁育誌隨機擄殺長榮女大生。（圖／翻攝自臉書）

全案偵查終結後，檢方對梁男提起公訴，一二審均依強盜殺人、遺棄屍體、強制性交未遂等罪嫌遭判處死刑，但該案上訴到最高法院後，認為事實調查仍有不足，殺人部分撤銷死刑判決，發回更審。

高雄高分院今日上午更一審宣判，合議庭認為梁育誌非自首，無任何減刑事由，且他是前次性侵失敗後，精進犯罪計畫再犯，預謀殺人，犯罪手段甚為殘忍，如此殘暴的犯行，竟只是為了滿足自己的慾望，惡性極為重大，屬於憲法法庭113年憲判字第8號判決意旨所指的「犯罪情節最嚴重之情形」，及公民與政治權利國際公約所稱「情節最重大之罪」。

法官認為梁育誌有反社會型人格障礙症之個性及傾向，幾乎已定型而難以改變，精神醫學的各種處遇均無效果，復歸社會後的性侵害再犯風險很高，難以合理期待透過矯治教化後能降低再犯風險，因此仍判處他死刑，全案可上訴。