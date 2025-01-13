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足浴館低價吸客誆「按摩防病」　2女大生慘遭淫店長性侵強吻

▲▼陳男會以「每10分鐘給100元」請貧困的女大學生為他按摩。（圖／載自pixabay）

▲高雄足浴會館歐姓店長幫女大生按摩時趁機猥褻性侵。（示意圖／載自pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄楠梓區一家足浴會館以低價的方式吸引附近大學女學生上門消費，經過口耳相傳足浴會館生意興隆，歐姓店長（38歲）以「按摩可預防疾病」為話術，涉嫌在去年6月間，兩度對上門按摩的女大生伸出狼爪猥褻、性侵，女大生不甘受辱報警，橋頭地檢署偵辦後，今（13）日偵結依乘機性交、猥褻等罪將歐姓店長起訴。

橋頭地檢署是在去年中接獲接獲被害人報案，高雄市楠梓區某足浴會館楠梓店歐姓店長以低價口耳相傳方式，吸引附近大學女學生至該店按摩消費，再利用按摩可以預防疾病等話術，趁機對涉世未深之女學生為性侵、猥褻犯行。

檢察長張春暉認為橋檢轄區有多所知名大學，為保護女大學生之人身安全，避免其他女性消費者受侵害，即指派主任檢察官鄭子薇、檢察官洪若純指揮高雄市楠梓分局組成專案小組，經歷縝密蒐證擴大清查被害人，將歐姓店長執行到案。

檢方查出，歐姓店長涉嫌在去年6月9日22時許幫A女服務時，趁按摩過程中A女熟睡而不知抗拒，竟趁機對A女猥褻，還趁機硬上；過了2個多禮拜，歐男又在利用為B女服務的機會，從前方擁抱B女，B女掙扎擺脫後，歐男又把她壓在牆上親了快5分鐘。

歐男到案後否認犯行，但檢察官根據被害人的證詞和相關事證，認定他犯行明確，今日偵結依之乘機性交及乘機猥褻罪嫌歐男起訴，由於歐男在偵查期間不斷打電話、傳訊息騷擾被害人，檢察官也建請法官對從重量刑。

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足浴會館女大生店長按摩伸狼爪性侵

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