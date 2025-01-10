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911恐攻主謀認罪被阻止！　拜登罕見出手

記者黃聖庭／編譯

拜登政府9日成功暫時阻止911恐怖攻擊主謀穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）的認罪協議，此協議如果成立，穆罕默德將逃死獲終身監禁。

▲▼美國911恐攻事件20周年。（圖／路透）

▲客機撞向世界貿易中心的瞬間。（圖／路透社）

根據《美聯社》報導，穆罕默德被控策劃並指導劫持客機撞擊世貿中心和五角大廈，另一架劫機客機則墜毀於賓州的一片田野，總共造成近3千人死亡。穆罕默德認罪協議原定於10日在關達那摩灣美國海軍基地的軍事法庭進行，但拜登政府罕見出手阻止，法院安排1月22日的後續程序，爭議可能延續到川普（Donald Trump）政府任內做出決定。

▲▼關達那摩灣監獄,監獄,囚犯。（圖／路透）

▲關達那摩灣監獄曾爆用水刑虐待囚犯。（圖／路透社）

自從對穆罕默德遭指控17年來，因法律問題而陷入僵局，目前仍處於審前聽證階段，尚未確定開庭日期。穆罕默德及其他被告在中央情報局（CIA）拘留期間遭受酷刑也成為此案的主要障礙之一，導致後來的證詞無法在法庭上使用。

▲▼ 911恐攻,恐怖攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲911恐攻為美國國內史上最嚴重襲擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

認罪協議原本經過2年談判後達成，並於去年7月底獲軍事檢察官和五角大廈負責關達那摩灣事務高官批准，規定穆罕默德及2名共犯被判無期徒刑且不得假釋。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）則反對，認為對於像911這樣重大恐攻的死刑決定，應該由國防部長作出，拜登政府也向哥倫比亞特區聯邦上訴法院提出申訴。

美國司法部則表示，如果接受認罪協議，政府將失去公開審判的機會，也無法對這三名「犯下震驚全國和世界的重大謀殺罪行」的嫌犯判處死刑。
 

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