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快訊／擄殺馬籍女大生！惡狼梁育誌一二審全判死　更審仍維持死刑

▲梁嫌隨機擄殺長榮女大生。（圖／翻攝自臉書）

▲兇嫌梁育誌隨機擄殺長榮女大生。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宏瑞、賴文萱、莊智勝／高雄報導

馬來西亞籍鍾姓女大生2020年底遭性侵殺害，並棄屍高雄阿蓮的山溝內，兇嫌梁育誌遭捕後，一二審均遭判處死刑，但最高法院撤銷殺人罪死刑部分發回更審。高等法院高雄分院更審今(15日)宣判，仍維持死刑。

回顧案情，就讀長榮大學24歲馬來西亞籍鍾姓女大生，2020年10月底晚間在學校旁的台鐵便道遭擄走，並被性侵勒殺，棄屍於高雄阿蓮山溝內；30歲兇嫌梁育誌落網後坦承犯行，並遭到羈押。

案件爆發後，震驚社會，警方深入追查，發現本案發生前，同校另名女同學在案發前1個月，也遭梁男摀住口鼻，差點被拖走；但因被害人極力反抗呼救，梁男未能得逞而逃逸。

全案偵查終結後，檢方對梁男提起公訴，一二審均依強盜殺人、遺棄屍體、強制性交未遂等罪嫌遭判處死刑，但該案上訴到最高法院後，認為事實調查仍有不足，殺人部分撤銷死刑判決，發回更審，今宣判結果，仍維持死刑。

至於強制性交未遂、棄屍等犯罪事實部分，最高法院則認為判決並無違誤，這部分則駁回上訴，維持判刑2年10月與2年定讞。檢方聲請合併執行，案件恰巧又由當初承辦命案的法官受理，因此從重裁定4年4月徒刑。

▼梁育誌性侵後殺害女大生，並將其棄屍在阿蓮山溝內。（圖／資料照）

▲台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，被梁育誌擄走性侵後殺人棄屍，橋頭法院將梁嫌判處死刑，本件家屬委託律師林瑞成指出，家屬對判決感到欣慰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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