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銀樓老闆性侵小6女童遭重判8年半　更一審無罪！大逆轉原因曝

▲女孩,背影（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女童示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名曾姓銀樓老闆被控在20多年前對鄰居的女童小莉（化名）伸出狼爪，小莉因此身心受創不太敢跟異性互動，婚後她崩潰向丈夫哭訴遭遇，丈夫也氣得找曾男理論，還趁機錄下曾男坦承性侵的錄音報警提告，一、二審法院都判曾男徒刑8年6月，經最高法院發回，高雄高分院更一審認定偵查起算日已逾20年追訴期，撤銷原判決，改判免訴。可上訴。

判決指出，曾姓男子是被小莉指控，在她念國小時經常拉她進他家性侵，而她印象中最後一次是國小6年級時，曾男不但在廚房強迫她口交，還恐嚇她如果不聽話，會對她家人不利、叫其他小朋友不理她。

事後小莉因為被性侵的陰影，得了憂鬱症合併創傷後壓力症候群，不喜歡與他人有身體接觸，也不敢與異性有太多互動，一直到婚後她才向丈夫訴說自己悲慘的遭遇，小莉丈夫氣得找曾男理論，曾男並未否認對小莉性侵，也承諾會在年底搬走，而對話都被小莉丈夫錄音。

後來小莉在老公鼓勵下報警提告，警方在2020年2月受理報案，同年4月14日函送檢方啟動偵查。

小莉父母作證指出，小莉國小時曾在半夜跑到房間裡哭訴「曾男欺負我」，也曾親眼看見小莉在騎樓被曾男抓住手大叫，小莉丈夫則提出質問曾男時的錄音檔，證明曾男沒否認性侵小莉。

曾男則辯稱，小莉丈夫到他家找他對質時，他剛午休睡醒，怕激怒小莉丈夫，所以才順著對方的問話回答，不想要把事情鬧大，才未反駁對方，而且他與妻子、子女同住，若他性侵小莉6年，家人不可能都沒有發現異樣，且小莉結婚時，還邀請他參加喜宴，都與常情不符。

一、二審法院審理後，均依對滿14歲之女子犯強制性交罪，判處曾男有期徒刑8年6月。

全案上訴最高法院後，卻被法官認為依修正前刑法第80條第1項第1款規定，追訴時效為20年，修正後則為30年，全案發生在2006年7月修正前，依從舊從輕原則，應適用修正前規定，原審未釐清追訴時效，且證人指述，仍需要補強，因此發回更審。

高雄高分院更一審合議庭發現，小莉最後一次被性侵是在2000年的清明節前，經釐清後日期應為該年4月4 日，小莉與丈夫報警是在2020年2月，同年4月14日函送到檢方進行偵辦，檢方在2021年1月22日起訴，認為全案的追訴權時效應該到2020年4月3日屆滿，檢察官開始偵查前已逾20年追訴期，因此撤銷原判決，判決免訴，全案仍可上訴。

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