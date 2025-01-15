綠營告發財產暴增涉犯貪污治罪條例　簡賜勝總部：無的放矢

▲南投綠營質疑國民黨草屯鎮長候選人簡賜勝涉犯貪污治罪條例，前往地檢署告發。（圖／民進黨南投縣黨部提供）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮長將於本周六進行補選投票，綠營繼日前爆料國民黨候選人簡賜勝縣議員10年任期間，個人總資產增加破億，投資事業卻都申報為零，在要求簡賜勝公開說明其財產來源未果後，今天進一步向南投地檢署提出告發。



民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴、發言人陳紀衡今日前往南投地檢署，告發簡賜勝涉嫌《貪污治罪條例》第六條「對於主管、非主管監督事務圖利罪」，及第六條之一「財產來源不明罪」。

陳玉鈴表示，依據簡賜勝出任公職10年來的申報資料，其存款、土地、建物、基金、股票、保險等資產總值增加破億，而縣議員的年收入就算以120萬計，十年不過1200萬，「簡賜勝就算不吃不喝也不可能增加這麼多財產。」陳玉鈴質疑，簡賜勝在個人資產暴增的同時，投資事業卻都申報為零，但其家族企業總福營造在103年時，其妻仍持有大量股份，而簡本人於112年時已擔任「陽光會館」招待所暨民宿負責人，涉嫌不實申報，「退萬步言，若投資事業真為0，更難解釋財產暴增的來源。」

陳紀衡則再度批評九九峰遊憩園區案，指簡賜勝過去於縣議會強力爭取該案，但該園區的工程標案卻是由總福營造直接承攬，不只違反公職人員利益衝突迴避，更涉犯貪污治罪條例第六條，對於主管、非主管監督事務圖利罪；陳紀衡也以「台智光案」比喻：台北市議員陳重文利用職權施壓台北市社會局，委請台智光公司就社會局下轄各公托中心辦理監視器系統雲端建置案，自己卻另成立立錡雲端公司來承攬台智光的監視器業務，最後遭台北地方法院重判8年6月徒刑，「九九峰遊憩園區案簡直是台智光案的南投版。」

民進黨南投縣黨部認為，簡賜勝持續迴避回應上述質疑，反而拋出請辭縣議員的「煙霧彈」，只是為閃避公職人員利益衝突迴避，讓總福營造日後仍可投標縣府工程。

簡賜勝競選總部則指出，簡賜勝擔任議員10年，每年都依法向監察院作公職人員財產申報，也都沒出過問題；對手陣營所指控的全都屬無的放矢，不值得回應。