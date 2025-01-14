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台南安平住宅電器火災１人嗆傷　南消呼籲注意冬季電器用品使用安全

▲台南市安平區建平九街一處透天厝4樓，13日晚上傳火災，經搶救後發現係4樓電熱器使用不當引起火災，造成4樓後方房間部分燒毀及1人吸入性嗆傷，所幸迅速滅火送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市安平區建平九街一處透天厝4樓，13日晚上傳火災，經搶救後發現係4樓電熱器使用不當引起火災，造成4樓後方房間部分燒毀及1人吸入性嗆傷，所幸迅速滅火送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安平區建平九街一處透天厝4樓，13日晚上9時半驚傳火災，台南市消防局接獲報案立即派遣安平、永華、和緯、公園及南門等分隊前往救援，經搶救後，發現係4樓電熱器使用不當引起火災，造成4樓後方房間部分燒毀及1人吸入性嗆傷，所幸迅速滅火送醫。

本案因天寒使用電熱器不當(旁邊堆積可燃物)引發火災，對家庭及生命安全造成極大威脅。為了保障大家的安全，請大家務必遵守以下電熱器使用安全守則，防範火災的發生。

南消指出：一、選擇合格的電熱器：購買電熱器時，請選擇符合國家安全標準的產品，並確保其具有完整的安全認證標誌。避免購買劣質或過期的電熱器，這些產品容易因設計不良或材料問題引發火災。二、正確安裝與使用：使用電熱器時，應將其擺放在距離可燃物（如布料、紙張、衣物等）至少1米以上的地方，定期檢查電線與插頭，避免因為老化或損壞導致短路或火災，使用過程中絕對不可以覆蓋衣物、毛毯等物品，這會增加過熱風險，引發火災。

▲台南市安平區建平九街一處透天厝4樓，13日晚上傳火災，經搶救後發現係4樓電熱器使用不當引起火災，造成4樓後方房間部分燒毀及1人吸入性嗆傷，所幸迅速滅火送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

三、使用時的注意事項：勿長時間無人看管，當啟動電熱器時，若離開房間或外出，務必關閉電熱器。不要將其長時間置於無人看管的狀態，避免發生火災。使用電熱器時，確保室內有良好的通風，以免過度加熱造成火災。定期清潔電熱器，因積塵可能會導致過熱，因此要定期清潔電熱器的表面和進風口，保持其正常運行。

消防局局長李明峯表示，冬季是火災的高發季節，大家一定要特別小心。為了民眾生命安全，請時刻保持警覺，確保電熱器在使用過程中的每一個細節都符合安全要求。安全使用電熱器，防範火災隱患，讓大家共同營造更安全、更舒適的冬季生活環境！

▲台南市安平區建平九街一處透天厝4樓，13日晚上傳火災，經搶救後發現係4樓電熱器使用不當引起火災，造成4樓後方房間部分燒毀及1人吸入性嗆傷，所幸迅速滅火送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，民眾於使用電器時應謹慎小心，預防電器火災第一原則應有「離開拔插頭」的觀念，並選用具有「安全裝置」、「溫度感知功能」或「使用時間異常遮斷功能」，降低意外發生率。且該起火透天厝未設有住宅用火災警報器來保護住家安全，所以呼籲居住透天厝的市民朋友，應自行購買安裝，藉由火災初期偵測濃煙、高溫，發出警報的功能來爭取應變與逃生的時間，以降低火災傷亡與財物損失，一起守護居家安全。也提醒市民朋友，不管在任何環境中，皆要保持正確的用火用電習慣，方能創造安全宜居城市。

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