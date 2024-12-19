暖暖包別亂貼！醫學博士曝「黃金部位」　只要1個秒暖全身

▲日本醫學博士分享讓暖暖包發揮最大效果的撇步。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者王佩翊／綜合報導

全台冷吱吱，包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣等7縣市都已發布低溫特報，影響時間預計持續到19日晚上7時。面對冷氣團來襲，除了穿戴禦寒衣物外，暖暖包等保暖小物也成為民眾必不可少的過冬必需品。然而如何讓暖暖包發揮最大保暖功效呢？有專家就分享了「黃金部位」，讓你靠一個暖暖包就能暖全身。

日本醫學博士福田千晶在著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中就分享了這個妙招。她表示，如果天氣寒冷，但身邊又只有一個暖暖包時，最好優先貼在腰部，因為腰部聚集了肝臟、腎臟等血液流量豐富的器官，只要腰部暖和起來，大腦就會向身體釋放放鬆的信號，並讓身體將大量血液輸送至全身，如此一來，連四肢末梢都會開始回溫。

儘管很多人因為一到冬天從手腳開始冰冷，所以習慣將暖暖包握在手上，然而實際上這只能將暖暖包的熱量集中在手部，其他部位無法溫暖到。

如果還有其他暖暖包，也可以另外貼在背部、腹部以及頸部，在保暖的同時，能緩解肌肉痠痛或是頭痛。不過福田千晶提醒，如果暖暖包長時間直接接觸皮膚，可能會造成低溫燙傷，因此務必小心使用。低溫燙傷指皮膚長時間接觸高於體溫的低熱物體而導致的燙傷。