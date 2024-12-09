超商咖啡買1送1！「暖暖包6折」握式、貼式都有　抗寒優惠一次看

▲萊爾富12月10日前推出中杯系列咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

低溫一波波來襲，超商也紛紛推出抗寒優惠！萊爾富12月10日前推出中杯系列咖啡「買1送1」，包括特濃美式、特濃拿鐵、橙香美式、黑糖薑茶，掃優惠條碼就享折扣。另外暖暖包也祭出最低59折，此外溫罐飲料、鍋物常溫湯底等也有優惠。

▲萊爾富咖啡買1送1優惠條碼，點圖可放大。（圖／業者提供）

萊爾富即起至12月10日，指定咖啡憑條碼「買1送1」，包括Hi café中杯系列特濃美式（原價45元）、特濃拿鐵（原價55元）、橙香美式咖啡（原價45元），還有適合冬季禦寒的黑糖薑茶（原價45元）都享優惠。

▲萊爾富溫罐商品也祭出優惠。（圖／業者提供）

溫罐飲品也祭出優惠，即日起至1月7日，冬季限定的溫罐機包括：喬亞滴濾拿鐵/無糖黑咖啡（原價39元），任選2件85折、3件75折。伯朗醇黑咖啡（原價25元）、EX雙倍濃烈咖啡（原價30元）也有任選2件85折、4件75折。

▲握式、貼式暖暖包特價，可趁機買起來省荷包。（圖／業者提供）

保暖小物也推出特價，像是「Hi-Life小樂寶手握式暖暖包」10片入，原價200元，特價只要119元，等於59折，現省81元。另一款「小樂寶14小時貼式暖暖包」10片入，原價200元，也享特惠139元，等於69折，現省61元。

▲萊爾富推出常溫湯底優惠，滿足在家開鍋需求。（圖／業者提供）

12月10日前還有指定生鮮商品2件88折、3件83折優惠，更販售多款名店的常溫湯底，像是王品集團旗下的石二鍋、聚日式鍋物、尬鍋，以及漢來五星主廚嚴選、寧記、曾蒙牛等名店湯品，任選第2件6折優惠。

★7-ELEVEN 咖啡優惠

▲7-11超商祭出「雙12咖啡優惠」。（圖／7-11提供）

除此之外，7-ELEVEN近來推出「1212購物節」咖啡優惠，即日起至12月14日在「OPENPOINT行動隨時取」開賣，可分批兌換至2025年3月31日。

7-11「1212購物節」咖啡優惠：

大杯美式，46杯1212元，省858元。

大杯拿鐵，32杯1212元，省548元。

厚乳拿鐵，28杯1212元，省608元。

黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選30杯1212元，省588元。

經典純奶茶/純奶青，任選38杯1212元，省638元。

中杯精品拿鐵/美式，任選20杯1212元，最多省588元。

▼7-11「雙12優惠」咖啡下殺組合價1212元。（圖／業者提供）

★OKmart咖啡優惠

OKmart全台門市在雙12當天，推出OKCAFE現煮咖啡指定品項「買2送2」，包括「大杯莊園美式／拿鐵」，「大杯極淬莊園美式／拿鐵，不限冰熱，同品項買2送2。

OKmall雲端商城在12月12日當天，同步推出「買10送10」活動，額外加碼贈送1212點（限量1萬組），線上寄杯隨買隨取，隨時分享。

▼OKmart 雙12當天咖啡「買2送2」。