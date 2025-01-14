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巴西通過「校園手機禁令」　2月正式上路！獲跨黨派支持

巴西通過一項新法，將管制全國中小學學生在學校使用智慧型手機的情況。（示意圖，取自photoAC）

▲巴西通過一項新法，將管制全國中小學學生在學校使用智慧型手機的情況。（示意圖，取自photoAC）

圖文／鏡週刊

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）近日簽署了一份新法，將管制全國中小學學生在學校使用智慧型手機的情況，新法將在今年2月開始上路。

全球各地的兒童與青少年面臨手機成癮的問題引發全球關注，多國也已開始採取行動應對。根據《CNN》報導，巴西總統魯拉在當地時間13日簽署了一份新法，內容是關於限制在學校使用智慧型手機的法案。

該法將從2月開始影響巴西的中小學學生。據悉，法案規定學生僅在緊急情況和危險情況下，或是出於教育目的或有身心障礙輔助需求時才能使用手機。教育部長桑塔納（Camilo Santana）則表示，現代的小孩在還小的時候就開始上網，這導致家長更難管控小孩，而新法上路後，在學校限制智慧型手機的使用，將對家長有所幫助。

桑塔納也說，「與許多其他國家一樣，我們希望智慧型手機只能在課堂上用於教學目的，並且是在老師的指導下使用」。而該法案在巴西更是罕見獲得跨黨派的支持，且大多數的家長也都表達贊同。

巴西民調機構「Datafolha」在去年10月發布的一項調查報告顯示，近2/3的受訪者支持禁止兒童和青少年在學校使用智慧型手機；超過3/4的人表示，智慧型手機對他們的孩子弊大於利。

事實上，「手機禁令」在美國的8個州已經通過，試圖限制學生使用手機，以減少課堂干擾並保護學生心理健康。去年，在美國參議院聽證會上，Meta執行長祖克柏向那些透過社群媒體遭受剝削、霸凌或被迫自殘的兒童的父母道歉，他也指出Meta將改善網路安全環境，努力保護兒童。

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