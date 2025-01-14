快訊／3歲童困火場全身染焦油！母悲盼奇蹟救不回　相驗死因曝

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄仁武八德南路一間住宅今天（14日）凌晨3時許傳生火警，1名3歲男童受困，救出時已無生命跡象，緊急送醫後仍宣告不治，檢察官今天下午完成相驗，確認男童是因火警導致的嗆窒息，意外死亡。

▲ 高雄仁武民宅火警，造成3歲男童送醫搶救不治。（圖／記者吳世龍翻攝）

火災發生後，夫妻倆首先順利逃生，但因火勢過大無法上樓救援，兒子仍受困在2樓，等到消防員抵達灑水搶救時，卓女一旁激動哭喊「快點啦」，焦急來回踱步，眼見孩子受困卻無能為力。

▲ 高雄仁武民宅火警，母親（右）焦急的向消防人員指出兒子受困位置。（圖／記者吳世龍翻攝）

然而，火勢控制下來後，消防人員從屋內抱出沾染焦油、沒有動靜的男童，隨即在擔架上進行CPR，卓女隨即上前問「有沒有怎麼樣」，但見狀況不樂觀，她崩潰靠在丈夫懷裡痛哭，送醫前媽媽仍持續對孩子喊著「加油」，盼望奇蹟發生，惟送醫搶救後仍宣告不治。

▲3歲男被救出後，父母親（紅圈處）焦急的看著救護人員搶救。（圖／記者吳世龍翻攝）

檢、警今日下午進行相驗，考量家屬不願被打擾的心情，低調的改在仁武第二殯儀館進行，檢察官相驗後，確認男童是因火警導致的嗆窒息，意外死亡，家屬雖然悲痛，但對死因沒有意見，檢察官將發還大體給家屬處理後事。