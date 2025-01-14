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學長出事了！拖板車遭鐵圈壓垮「V字形斷裂」　驚悚畫面曝

▲▼高雄拖板車遭鐵圈重壓慘「V字斷裂」　恐怖畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄拖板車遭鐵圈重壓慘「V字斷裂」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一輛拖板車今（14）日上午行經前鎮區新生路時，疑似承載鐵圈超重，導致車輛板台直接被壓成「V字型」，甚至還毀損柏油路面。有民眾拍下誇張畫面後PO網，引來其他網友傻眼直呼「誇張到，太重嗎？」、「鋼管跟鋼捲是司機兩個最可怕的存在」、「不要小看那鋼捲 那重量都是用噸在計算的」。

根據網友上傳的畫面，一輛拖板車在路中疑似被承載的鐵圈負重不堪，直接壓到板台斷裂呈現「V字型」，車輛乍看之下有如「翹孤輪」一般，甚至還把柏油路壓出一處坑洞。

▲▼高雄拖板車遭鐵圈重壓慘「V字斷裂」　恐怖畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄拖板車遭鐵圈重壓慘「V字斷裂」，連柏油路也被壓出坑洞。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄拖板車遭鐵圈重壓慘「V字斷裂」　恐怖畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方經查，上午10時許接獲通報於上述時地有發生拖板車板台斷裂，現場並未有掉落物，也無人員受傷情事，員警立即趕赴現場管制處理避免事故發生，除通知拖吊工程車移除拖板台外，並通報工務局搶修路面坑洞。

該事故於11時30分現場排除完畢，交通恢復順暢。後續將通知駕駛人到場釐清車輛為何故障，以及是否超載所造成。如為超載所致，將依據道路交通管理處罰條例第29條開罰，得處新台幣三千元以上一萬八千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

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