男自幼打工補貼家用...母癌逝籌不出喪葬費　枋寮警伸援手

▲枋寮警分局東海派出所長藍清輝募款助李家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

林邊鄉李姓男子家境困苦，自學生時期即打工補貼家用，照顧母親，這幾年來，母親罹癌後，都由他負責接送醫院並照料，孝心感人，其母日前不幸過世，無力負擔喪葬等費用，枋寮警分局員警得知發動募款共6萬6200元，助他暫度難關。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝及警員夏群凱日前透過民間友人尤秀卿得知，林邊鄉36歲李姓男子的母親近日因癌病逝，經警方了解，李男因家境困苦自學生時期就開始打工貼補家用至今，前幾年母親發現罹患癌症後均由他親自接送、照護，惟仍不見好轉，日前過世。

經查他一家領有中低收入戶證明，如今因母親過世而需面對龐大喪葬費用，讓生活本就不富裕的他經濟上壓得喘不過氣，生活陷入困頓。

東海所藍所長得知後，便決定自掏腰包、聯合尤秀卿親友團，及協調民間友人戴昆財、戴奎浚、蘇清波、許展榮、洪進旺、黃慶春、蘇財福、陳其鋒、夏苡明、江宏偉、黃大洲、吳倧纑、詹光榮、吳金泉、藍怡芬、陳柏融、藍一宸、藍一軒、鄭延成、鄭繼宸、鄭欣榮等人，共同捐助6萬6200元，盼微薄之捐助可以暫緩生活所需，幫他暫度難關。

枋寮分局長林俊雄肯定所長藍清輝帶領所內同仁發揮人民保母大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決困難，施比受更有福，足資同仁表率，殊值嘉勉。