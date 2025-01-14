可憐10歲女童遭國中生性騷　警心疼外套都沒有...搬1箱衣服送她

▲台中一名女童到婦幼隊報案指遭性騷，女警發現她衣著單薄，整理一箱衣物送給她。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名10歲李姓女童12日由媽媽陪同至婦幼隊報案，對一名國中生提告性騷。婦幼隊員警張雅雁見女童在天寒情況下，仍衣著單薄，趕緊替她披上羽絨外套，一問才知，女童家境不好，缺乏保暖衣物，張員想起自己女兒只稍長女童幾歲，整理一箱女兒已穿不下的衣物親自送上，讓女童開心喊「有新衣服穿了！」李母也感動落淚。

台中市警局婦幼隊表示，員警張雅雁近日服夜勤時，接獲家防中心轉報，一對李姓母女要到隊上報案，12日當天天氣寒冷，女童到分隊時，卻只穿單薄衣物，就連外套都沒有，張雅雁趕緊拿出羽絨外套讓女童披上，並送上熱茶。

張員受理案件時，得知李家為單親家庭，經濟拮据，缺乏保暖衣物，母女倆騎車外出時，常常手都凍僵了。張員想起，自己的女兒稍長女童幾歲，正打算把女兒穿不下的衣物整理出來，很快就整理出一箱保暖衣物，並在休假時親自送給李姓女童。

李小妹見看著袋子中各種漂亮又保暖的衣服，開心直呼「我有新衣服穿了！」一旁的李媽媽感動得淚流滿面，頻頻向張員致謝。

婦幼隊表示，張員提供的保暖衣物，不僅為李小妹驅散了冬夜的寒風，更像一束光芒，點亮、溫暖了她的心。警察不僅是維護治安的守護者，更是社會溫情的傳遞者，期許各位同仁不僅展現工作專業，還能成為溫馨社會的一絲微光，讓執法的背後更伴隨一份溫暖。