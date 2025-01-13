33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

記者許權毅／台中報導

台中市一名33歲朱男販毒，以「埋包」方式跟藥腳進行交易，避不見面，朱男透過網路招攬生意遭警方鎖定，並持搜索票上門逮人，朱男見毒品都被搜出，罪證確鑿，當場下跪向母親致歉，朱母坐在椅上淚崩，哭喊「為什麼都講不聽」，相當痛心。

▲台中一名朱姓藥頭在家中被逮，當場向母親下跪。（圖／記者許權毅翻攝）



豐原警分局偵查隊長洪緯儒說明案情，朱嫌居住在太平區，對外自稱「小朱」，平時都透過網路通訊軟體進行交易、開發客源，再以「埋包」（意指暗藏毒品於某地），再要藥腳到指定地點取貨，達成交易，也藉此規避警方查緝。

不過警方早就鎖定朱嫌，經長期跟監，發現他都會把毒品放在電線桿、機車置物箱，甚至利用賣場藏放在隱匿處，並拍照給藥腳自行領取，每次地點都不同，行事狡猾。

▲朱嫌家中藏有安非他命等毒品，罪證明確。（圖／記者許權毅翻攝）



警方於去年6月持搜索票前往朱嫌住家，當場查扣查扣安非他命6包(毛重3.54公克)、殘渣袋1個、電子磅秤1台、安非他命吸食器1組及行動電話2支等贓證物。

警方於執行查緝時，朱嫌因自知涉嫌重大、法網難逃，將受法律制裁，於是當場向在場的母親下跪痛哭懺悔，求母親原諒，朱母心碎，痛斥兒子「為什麼都講不聽、為什麼都不改？」情緒崩潰，讓人聽了相當心疼。

全案警詢後，依毒品危害防制條例罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，經檢察官認犯罪事證明確，去年12月依法提起公訴在案。