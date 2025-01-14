不解民進黨中央「葫蘆賣什麼藥」　周玉蔻批：被政敵嘲諷什麼都不做

▲總統賴清德。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委蔡其昌今（14日）受訪表示，府院面對在野進逼，論述反應不夠明確，讓外界挑撥離間賴總統與柯總召的關係，立委邱議瑩也指出，黨中央對外論述應該加強。對此，媒體人周玉蔻表示，每天被政敵訕笑、嘲諷，現在的民進黨中央領導當局不說、不做，葫蘆裡不知賣的什麼藥，人民要如何跟著他們去那裡？

周玉蔻表示，民進黨立委蔡其昌剛剛在《新聞放鞭炮》節目坦承，府院面對黨團總召柯建銘提倡「大罷免大團結救台灣」的回應，「有時間落差」！面對在野各種進逼，論述反應不夠明確，外界挑撥離間賴總統與柯總召關係是見縫插針，自己沒有接總召的議題，也沒有選台中市長的討論。

周玉蔻指出，同時接受訪問，有意投入高雄市長初選戰的民進黨立委邱議瑩也語重深長指出，「黨中央的對外論述應該加強」。

周玉蔻提到，記憶中，前總統李登輝的國安幕僚團隊專業、優秀、戰略戰術建議十分深厚，並且非常重視黨內、外的溝通。其中一人強調，當領導人就是要告訴人民「聽我說、看我做、跟我來」。

最後，周玉蔻強調，現在的民進黨中央領導當局，不說、不做，每天被政敵訕笑、嘲諷、勸降，葫蘆裡不知賣的什麼藥，人民要如何跟著他們去那裡？

▼媒體人周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）