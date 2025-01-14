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40年「正藍軍」挺罷免？　國民黨掀背景打臉：該男有民進黨黨證

▲國民黨發言人楊智伃回應中華保台反共復國黨負責人程凱力挺罷免事件。（圖／楊智伃提供）

▲國民黨發言人楊智伃回應中華保台反共復國黨負責人程凱力挺罷免事件。（圖／楊智伃提供）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免議題近期備受各界關注，網紅「八炯」近日發布影片，當中出現「中華保台反共復國黨」負責人程凱力聲援罷免台中市藍委活動的片段，期間他自稱是黨齡40年的國民黨員。國民黨發言人楊智伃批評，程凱力早已不具有黨員資格，小心「偽正藍軍」是詐騙團體，國民黨感謝好心分手，民進黨可以好好留著，這種「好東西」不用特別還。

楊智伃表示，近日有網紅（八炯、閩南狼）帶著「偽正藍軍」假冒國民黨員，聲稱要配合民進黨的大罷免，基於慎防詐騙人人有責，國民黨還是會積極查證，避免上當受騙。

楊智伃說明，程凱力聲稱自己為國民黨黨員，翻查其經歷過去歷經新黨、親民黨，經查程凱力出示國民黨屆齡黨員證書雖為民國110年，但是民國112年，程凱力另立中華保台反共復國黨，已被國民黨認定非黨員資格；國民黨本已經感謝程凱力好心分手，不用回頭，誰知道程凱力此時又冒充偽藍軍，希望程凱力多點勇氣。

楊智伃痛批，程凱力雖自稱「正藍軍」，經查卻曾經在2022年成立「賴清德總統之友會」，2023年亦親自承認具有民進黨黨證，這與「正藍軍」國民黨堅定反「台獨」的立場顯然有所區別。

楊智伃諷刺，程凱力為獲得政治關注，已經收集親民黨、新黨、國民黨、民進黨相關黨證，可說是能蹭就蹭，蹭中之霸，這種人才恐怕只缺共產黨黨證。

楊智伃續指，經查訴訟判決書，曾有與程凱力同名同姓同歲數的相關人士涉及偽照文書，程凱力既然喜歡高舉國民黨證書為傲，也應當出面解釋，究竟這位涉及偽照文書的人士是否為同一人？若此事為真，程凱力未來可說是前途無量，民進黨造謠抹黑向來需要這種善於詐騙的欺敵戰術，相信未來可以高昇，慢走不送。

楊智伃嘆，雖程凱力現在動輒以舔共標籤攻擊國民黨，但經查，程凱力代表親民黨參選時在，曾經標榜在中國從事醫療器材的事業，積極推動兩岸經貿，其擔任顧問的協會也曾表態「追求統一是兩岸中華民族神聖目標」，雙標的言論讓人傻眼。

楊智伃諷刺，程凱力不僅是個「偽藍軍」，甚至連自己也騙，充滿彈性的兩岸立場展現真的舔共技巧，恐怕未來哪天又說舔共好棒棒也不意外。國民黨立場一貫堅定，可惜有些人左右橫跳，差點摔倒，像這種能詐騙說謊的人才也期待民進黨可以好好留著，不用歸還。

 

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