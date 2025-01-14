藍委提「中配取身分證6年變4年」　列週五院會議程

▲立法院程序委員會。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委游顥等人提案將中配取得身分證年限從6年改為4年，14日排入程序委員會並順利列進週五院會議程。

根據游顥的提案說明，109年6月通過「公民與政治權利國際公約」執行情形，其「簽約國根據公約第40條提交第三次國家報告」第239點，述明「陸配來台取得身分證年限調整為與外配一致，尚待立法院完成立法程序」，與憲法保障人民之身分權，具高度密切性。

提案說明稱，無論非我國國籍配偶來自何國家、何地區、甚或何處，其婚姻對象均為我國國民，婚姻關係存續所面臨之適應、挑戰及相關社會需求，未因配偶原國籍不同而具歧異。況乎，同為非我國國籍配偶，取得身分制度如雙標，將顯失公允，有損國格。

提案說明並指出，現行陸配及外配取得我國身分證之法源依據，分別規範於「台灣地區與大陸地區人民關係條例」與「入出國及移民法」，外配依「入出國及移民法」轄管，最快4年可取得身分證，陸配依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」轄管，最快6年可取得身分證。然而，均非我國國籍者，卻因國籍致使身分適用之相關權利義務規定不平等、不平權，於取得身分證年限之爭議待遇，顯為歧視。

該案連署人包括國民黨立委謝龍介、陳玉珍、魯明哲、邱鎮軍、黃建賓、林倩綺、萬美玲、廖先翔、馬文君、徐巧芯、林沛祥、葉元之、呂玉玲、林思銘、王鴻薇、蘇清泉、邱若華。