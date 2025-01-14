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周玉蔻、蔡玉真沒悔悟　張淑娟認一審判太輕...北檢正式上訴！

▲▼名嘴周玉蔻（黑外套黑口罩）與蔡玉真（白上衣十字架綠外套）涉誹謗前中國小姐張淑娟（白上衣雙肩包）是「晶華緋聞案」女主角，台北地院22日開庭後辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

▲周玉蔻（左起）與蔡玉真因誹謗判刑1年半，被害人張淑娟認為太輕，請北檢提起上訴。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

名嘴周玉蔻、蔡玉真因誹謗前中國小姐張淑娟是「晶華緋聞案」滾床單女主角，一審被台北地院認為犯後沒有真誠悔悟，態度均非良好，依《個人資料保護法》各判刑1年6月，張淑娟對判決結果不滿，請求檢察官繼續上訴，台北地檢署考量被害人訴求，正式就周玉蔻、蔡玉真量刑部分提起上訴。

周玉蔻和蔡玉真在2022年9月間，分別在民視《辣新聞152》節目及個人臉書，指稱1988年中國小姐后冠得主張淑娟，就是「晶華緋聞案」與蔣孝嚴滾床單的女主角，並揭露張的姓名、婚姻、職業、社會活動及照片等個人資料，周、蔡2人更指張淑娟嘗試攀附權貴，說張擔任華航空服員時，有工作態度不佳、利用特權等情事。

台北地院判決指出，周玉蔻、蔡玉真的相關發言跟公益無關、僅為私德問題，非屬可受公評之事，更重要的是內容並非事實，也沒先向張淑娟求證，僅憑張淑娟確為中姐、空姐等客觀真實事件，就張冠李戴手段，刻意拼湊、扭曲各種片段事由，形成假消息並透過媒體、社群故意散布於眾，引發廣泛報導。

張淑娟提告加重誹謗罪、非公務機關非法利用個人資料2罪，合議庭認為，周玉蔻始終不承認犯罪，而蔡玉真雖在審判中認罪，但目的是求輕判與緩刑，仍堅稱無犯意、爭執證人證詞，顯然都沒有真誠悔悟之情、態度均非良好，因此依《個資法》判決2人各1年6月徒刑。

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