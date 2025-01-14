爆近賴人士稱柯文哲坐牢「賴清德開心死」　徐巧芯：2028沒對手

▲徐巧芯表示，賴清德看柯文哲坐牢後2028就沒對手了。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北地檢偵結起訴民眾黨前主席柯文哲涉貪等案，台北地院裁定繼續羈押，柯等4名被告提起抗告，11日也遭高院駁回。國民黨立委徐巧芯今（14日）受訪時透露，自己與熟識賴清德總統的人通話，該人士透露「賴清德開心死了！」，因為「賴清德根本沒在想民生議題，心裡只在乎2028年怎麼連任，而最好的方式，就是直接讓柯文哲去坐牢，等於失去競爭對手。」

徐巧芯受訪時表示，「我先前跟賴總統熟識的人通電話，他的說法是，『賴清德開心死了』，賴清德上任第一個目標，就是讓柯文哲去坐牢，不管民生上面好議題，只想著2028怎麼連任，認為最好的方式，直接讓柯文哲去坐牢，就沒競爭對手」，這是親賴朋友說法。

「我當然不是全盤相信，但也認為不無道理吧？」徐巧芯說，否則為什麼涉及88會館地下匯兌案的「百億賭王」林秉文，行政院輕輕帶過，「88會館」負責人郭哲敏可以回家過年？縱放88會館所有嫌犯，卻羞辱柯文哲戴電子腳鐐，還要辭主席，然後還被再次羈押？

徐巧芯認為，賴清德覺得柯文哲搶走民進黨年輕票，害賴無法向前總統蔡英文一樣得到年輕人支持，但賴清德應該自己想想，蔡英文時代也有柯文哲，為何只有賴有這個問題？過去賴清德200多天不進台南市議會，賴撐得住，現在跟國民黨對抗到極限，民進黨立法院黨團總召柯建銘說要罷免立法院長韓國瑜，也沒看到賴清德強烈制止，根本形同默許。

