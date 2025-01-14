第一槍！藍營擺攤罷免連署　綠委反列「9藍委」：鎖定這三類罷免

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院民進黨總召柯建銘近日放話將罷免國民黨區域立委，國民黨則嗆聲將以罷制罷，兩黨劍拔弩張，國民黨也在111釘孤枝遊行中正式擺起罷免連署攤位。對此，綠委許智傑今（14）日表示，他是全台第一位被設立罷免總部的，未來應鎖定三腳督、贏3%內、仇恨值高，這三類藍委罷免。正面迎戰是唯一的策略，面對對方提出的罷免案，自己絕不會逃避。

面對大罷免時代來臨，全台第一位被設立罷免總部的許智傑指出，未來應該要採取精準罷免的策略，鎖定特定藍委分成三腳督、贏3%內、仇恨值高，鎖定這三類藍委罷免，更能提高罷免的成功率。許也列出九位藍委，包含三腳督的黃建賓、李彥秀、林思銘，贏3%內的廖偉翔、葉元之、涂權吉，以及仇恨值高的羅廷瑋、徐巧芯、傅崐萁。

許智傑回顧，去年十月國民黨傳出獵殺綠委名單，雖然隔兩週後否認，但上週六國民黨突然不演了，直接擺攤主動發起罷免綠委。

許智傑認為，統整過去與黃捷、陳柏惟對抗惡罷，正面迎戰是唯一的策略；現在面對中國人士提出對自身的罷免案，自己絕不會逃避！希望未來可以還給人民，一個正常的國會、穩定運作的政府、不該再繼續空轉了。