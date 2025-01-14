自爆拒領18%！只領國民年金685元　謝長廷：別遺忘生存邊緣的一群人

▲總統府資政謝長廷。（圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

立法院日前三讀通過，提高警消人員退休金所得替代率最高達80%，退休金制度引起外界討論。對此，總統府資政謝長廷13日表示，有人好奇他退休金每月多少？自己在行政院長退休時，沒有辦月退，所以每個月沒有退休金，只領取國民年金685元，退休時有筆退休金，當時有通知可以領年息18%，算利息每個月約三萬元，但自己拒絕。他也呼籲，在討論照顧社會弱勢和整體公平正義時，不應該遺忘在生存邊緣爭扎的這群人。

謝長廷表示，在最近退休金法案的爭議中，有人好奇問他退休金每月領了多少？這倒沒什麼不可告人的地方。

謝長廷表示，現在自己是資政，沒有薪水，而他在行政院長退休，當時沒有辦月退，所以每個月沒有退休金，只有領取國民保險年金685元，國家每個月都按時匯入帳戶，每次看到都非常感動。

謝長廷透露，行政院長退休時有一筆退休金，當時有通知他存在台灣銀行，可以領年息18%，算利息每個月約三萬元，但自己拒絕，主動要求匯入合庫銀行，比照一般人的存款利息，2%左右。

謝長廷說，不過，因為自己年輕時是名律師，有儲蓄、有資產，名下的不動產都是50年前還未從政時買的，現在生活沒有問題，還可以做一點公益。

接著，謝長廷提到，大家應該知道，國民年金、可㩗帶勞保退休金等進步的制度都是這二三十年才開始的，跟他一樣世代，當年沒有公保勞保的自營商、小生意人、計程車司機、家庭主婦，還有遇人不淑的勞工退休者，如果自己沒有積蓄財產，生活艱難可以想像。

謝長廷強調，這些人對創造當年的台灣經濟奇蹟有很大貢獻，在討論照顧社會弱勢和整體公平正義時，不應該遺忘在生存邊緣爭扎的這群人。