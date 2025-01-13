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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝111釘孤枝讓藍白紛爭翻頁　郭正亮：「這兩人」2026不會有角色了

▲民眾黨「111拒絕綠色威權　還我司法正義」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨「111拒絕綠色威權　還我司法正義」活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨11日舉行「111釘孤枝 萬人捍衛司法正義」聲援柯文哲，國民黨多位政治人物現身站台，主辦單位更宣布參與人數達到15萬人。對此，前立委郭正亮今（13日）表示，活動看到了群眾的藍白合、公職的藍白合，這是一個非常好的操演，藍白紛爭翻頁了，自己對2026、2028樂觀， 2024藍白破局主要原因是黃珊珊和金溥聰，但這兩人在2026、2028都不會有角色了，民眾黨「報仇計劃」一定會延伸，這個氛圍很重要，藍白矛盾再大，也沒有讓賴清德下台重要。

郭正亮於節目《大新聞大爆卦》表示，111活動民進黨當然有感，事實上現在看到好幾個人數估計，場外到了當時下午4點半，人數應該是最高的時候，中山南路有4條線管制，人潮蔓延到了愛國西路。

郭正亮表示，外界認為最高點的時候，人數接近5萬人，那時候連反年改的人都來了，自己認為非常好，看到了群眾的藍白合、公職的藍白合，當天張麗善的收尾、謝龍介的演講，應該是人最多的時候，國民黨立委更來了19個，比預期的還多，所以這是一個非常好的操演，藍白紛爭翻頁了。

郭正亮說，自己對2026、2028樂觀，坦白說2024藍白會破局主要原因是黃珊珊和金溥聰，這兩人在2026、2028都不會有角色，國民黨可能的候選人跟金溥聰關係都沒那麼好，而民眾黨與國民黨潛在總統候選人，關係都比跟侯友宜更好。

郭正亮再說，從2025激發的民眾黨「報仇計劃」一定會延伸到2026，簡單講，民眾黨支持者一定會報這個仇，除非民眾黨有推派自己人，不然也絕對不能讓民進黨當選，這個氛圍很重要，藍白矛盾再大，也沒有讓賴清德下台重要。

郭正亮認為，這次活動人數絕對沒有問題，這場的「小草」絕對超過「青鳥」有史以來最多人數，自己記得青鳥在國會改革時最高大概1、2萬人，而且這場也都是年輕人，幾乎都是40歲以下，所以至少輿論上打平了，現在就看藍白怎麼把這股人氣運用在修法、刪預算、地方布局，民眾黨很現實的考驗就是柯文哲仍然遭到羈押。

最後，郭正亮強調，自己一直在講2025是民眾黨的報仇年，如果民進黨要搞大罷免，藍加白民進黨一定死得更慘，今年如果真的有罷免，民進黨從51席跌到47席，賴清德就跛腳了，明年整個氣就沒了，整個氛圍是不利於民進黨的，搞不好最後國民黨每個都沒事，反而民進黨掉了三個到四個，對大局來講是重挫、教訓。

▼前立法委員郭正亮。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼前立法委員郭正亮。（資料照／記者李毓康攝）

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