苦苓勸「別惹林秉文」只是酸文　沈富雄曝背後攻防：徐巧芯就愛這種

▲徐巧芯日前遭苦苓警告「最好別惹林秉文」，因為林秉文不會吵架、只會「解決」問題，似乎帶有恐嚇意味。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨立委徐巧芯日前跟通緝犯林秉文在網路上爆發罵戰，事後作家苦苓在臉書警告她「最好別惹林秉文」，因為對方不會吵架、只會「解決」問題。對此，前立委沈富雄認為，苦苓的警告文只是一篇酸文，徐巧芯對這種酸文超喜歡的，「因為這樣她的聲量就上來了，現在講白了就是沒人敢殺徐巧芯了」。

沈富雄在12日播出的政論節目《少康戰情室》中表示，他覺得苦苓的文章根本不是恐嚇，而是一篇針對徐巧芯的酸文，且苦苓是為了蹭林秉文，才會給徐巧芯寫文章，「徐巧芯就喜歡這一類的酸文，因為這樣她的聲量就上來了，那你們說她會有危險嗎，絕對不會，現在講白了就是沒有人敢殺徐巧芯了」。

沈富雄接著質疑，現在台灣的不法份子囂張到這種程度（指林秉文），「結果內閣的法務部長選了一位斯文的、非常有學問的、看起來講話很有禮貌的，可以嗎」、「我請問法界裡頭有沒有比較兇的？要有殺氣的，要讓這種人當法務部長啊」。

針對苦苓在臉書警告，「徐巧芯最好不要去惹林秉文，他不是一個會跟人吵架的角色。他會『解決』問題」。徐巧芯12日受訪時表示，這種警告其實是一種言語上的恐嚇，好像如果只要談論到林秉文、談論通緝犯就要被威脅，這樣是不對的，林秉文不管是什麼原因，棄保潛逃就應該受到譴責。

徐巧芯說，自己從未看過如此囂張的通緝犯，在網路上竟還可以繼續嗆聲，做為立委當然要要求他回國歸案，然而法務部長鄭銘謙卻對通緝犯很有禮貌，還說「歡迎歸案」，明明應該要非常有Guts把林秉文逮捕歸案才對，忍不住嘲諷「不知道林秉文跟政府高官有什麼樣的交情」。

