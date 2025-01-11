被苦苓勸「別惹林秉文」！徐巧芯回應了

▲林秉文目前遭到通緝。（資料照／記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

通緝犯林秉文日前在臉書解釋逃亡原因，與藍營立委徐巧芯隔空交火，引起社會討論，徐巧芯也因此被作家苦苓勸「不要去惹林秉文」。針對苦苓的說法，徐巧芯在臉書上回應，她知道揭露真相、為民發聲的風險相當高，但她並不害怕，無論是被嗆聲，或是受到暗示，都會繼續大步向前。

針對林秉文與徐巧芯隔空交火的事件，作家苦苓在臉書上表示，徐巧芯最好不要去惹林秉文，「他不是一個會跟人吵架的腳色。他會『解決』問題！」

▼苦苓勸徐巧芯不要惹林秉文。（圖／翻攝臉書／苦苓）



對此，徐巧芯則將苦苓的發文截圖，並且予以回應，她知道揭露真相、為民發聲背後的風險很高，「我一直都知道，但我不怕。」

徐巧芯說，無論是面對通緝犯林秉文的嗆聲，或是苦苓給的暗示，她都會無所畏懼、大步向前，「不讓這些司法敗類主宰社會，讓善良的人只能閉嘴接受他們的醜惡。」

▼針對苦苓的說法，徐巧芯表示，她知道揭露真相、為民發聲的風險高，但她不害怕。（圖／記者屠惠剛攝）



之所以會有這些風波，起因是林秉文日前在臉書發文，解釋逃亡的原因，因為「個人因素需要時間處理」。徐巧芯則在下方回嗆，「說不逃避，那你人在哪？棄保潛逃叫做不逃避、坦然接受？先回來接受審判啦」，2人在留言區隔空交火，場面相當火爆。