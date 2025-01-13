鍾佳濱持油壓剪破壞立院護欄　北檢：涉及6罪他字案調查中

▲鍾佳濱持油壓剪破壞立院外的鐵馬護欄。（圖／翻攝不演了新聞台臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委鍾佳濱13日安排司法及法制委員會，邀司法院、法務部針對「號召民眾上街對抗司法審判者，為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專案報告。對此，國民黨立委徐巧芯表示，北檢已確定鍾佳濱涉及6罪，「北檢不要只辦非綠不辦綠喔，等著看你們的偵查結果，我會追蹤到底」。

徐巧芯13日在臉書表示，鍾佳濱召委除了把民主表決視為無物，現在又害怕人民上街頭，在「1.11釘孤枝」活動前夕，將本周一司法法制議程改為「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專題報告，但被司法院用報告裡一句「集會遊行是憲法所保障的人民基本權利」打臉。

她說，鍾佳濱檢討上街民眾是否為妨害公正現行犯前，是否忘記自己去年12月20日，眾目睽睽之下，拿著油壓剪破壞警方在立法院外所設置的陳抗柵欄？

▲國民黨立委徐巧芯（右）質詢法務部長鄭銘謙（左）。（圖／翻攝國會頻道YT）



針對鍾佳濱的行為，法務部長鄭銘謙被質詢時表示，北檢已經針對「鍾男」分案調查中，並說明可能觸犯刑法135條妨害公務罪、刑法136條聚眾妨害公務罪、刑法149條公然聚眾不遵令解散罪、刑法150條公然聚眾施強暴脅迫罪、刑法153條煽惑他人犯罪或違背法令罪，以及集會遊行法相關法令等6罪。

徐巧芯表示，民進黨政府不敢正視民意、不敢傾聽民意，只會利用網軍帶風向，利用變更議程來羞辱人民，更在不斷撕裂台灣社會鼓動民眾上街頭的同時，更意圖把意見相左的另一群人扣上罪犯的帽子，「雙標黨再次突破噁心的下限」、「北檢不要只辦非綠不辦綠喔，等著看你們的偵查結果，我會追蹤到底」。