微笑承諾計畫前進偏鄉！醫破解「假牙NG觀念」諾保科攜手弘道基金會守護長者口腔健康

▲為守護偏鄉長者的口腔健康，深耕植牙領域的諾保科攜手弘道老人福利基金會發起「微笑承諾計畫」，號召企業志工深入宜蘭偏鄉提供長者口腔義診服務。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

【企劃特輯】

台灣是超高齡社會！調查顯示，成年及老年人每年看牙醫比例不到五成，年齡越長看牙比例越低，80歲以上僅有三成就診！立威口腔顎面外科牙醫診所院長林涵威醫師說明，民眾若未定期口腔檢查，可能拖延蛀牙和牙周病的治療時間，增加缺牙風險。根據統計推算，台灣65歲以上約有50萬人將面臨全口無牙的狀況，不僅削弱咀嚼能力，也影響容貌外觀，甚至是心理健康！

除了長者缺牙問題，也有牙醫資源城鄉差距大的情況。為守護偏鄉長者的口腔健康，深耕植牙領域的諾保科攜手弘道老人福利基金會發起「微笑承諾計畫」，號召企業志工深入宜蘭偏鄉提供長者口腔義診服務，並透過趣味闖關教導長者口腔衛教知識，期盼提升長者對牙口健康的關注度，迎接燦笑人生。

▲諾保科攜手弘道老人福利基金會發起「微笑承諾計畫」，號召企業志工深入宜蘭偏鄉提供長者口腔義診服務。（圖／台灣諾保科提供，下同）

「戴假牙就不用定期回診？」醫破解假牙NG觀念

立威口腔顎面外科牙醫診所院長林涵威醫師分享義診狀況，發現部分長輩抱持「戴假牙就不用定期看牙醫」的NG觀念，導致長期配戴不合的假牙，牙齦因摩擦而紅腫出血，或是容易脫落，咀嚼幫助低。再者，有些長輩的假牙有牙垢，也是認為佩戴假牙就不用洗牙。林涵威醫師提醒，配戴假牙者建議半年回診牙科一次，確保口腔衛生、進行假牙清潔整理，防止假牙鬆落不合的風險。

▲林涵威醫師提醒，即使配戴假牙也建議半年回診牙科一次。



▲長者學習日常養成正確且規律的口腔清潔習慣。

台灣高齡者缺牙問題不可忽視！微笑承諾計畫進偏鄉，守護長者口腔健康

弘道老人福利基金會鐘智馨處長表示，偏鄉長輩除缺乏牙科資源外，對於獲取一般口腔衛教知識的資訊來源也較為限縮。為此，深耕台灣超過15年的植牙領域專家-諾保科發起「微笑承諾計畫」，號召企業志工並透過口腔義診、衛教遊戲與長者互動，加強口腔清潔與保健的認識。

台灣諾保科總經理石傑仁表示，無論年紀與生活區域，人人都應享有健康的口腔與自信的笑容。諾保科將持續投入資源，為提升台灣口腔健康盡一份心力，讓大家都能享受燦笑人生。





▲台灣諾保科總經理石傑仁表示，無論年紀與生活區域，人人都應享受燦笑人生。