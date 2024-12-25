新北割頸案周年　國教盟批家庭政策經費不足改革停滯

▲新北割頸案滿一周年，國教盟批評家庭教育政策改革停滯不前。（圖／國教盟提供）

記者楊惠琪／台北報導

去年12月25日聖誕節，新北校園發生割頸案，國三男學生命喪校園震驚社會，今天屆滿一年，國教行動聯盟發布聲明指出，此悲劇凸顯台灣現行家庭政策結構性問題迫切需要改革，但相關政策卻停滯不前，呼籲行政院設立人口暨家庭政策委員會，成立國家家庭政策研究院，立即啟動結構性改革。

國教盟理事長王瀚陽表示，凶嫌郭姓少年來自高風險家庭，經歷母親早逝、父親離異、繼母入監，家庭支持功能嚴重欠缺。這些困境反映出台灣現行家庭政策結構性問題迫切需要改革，然而相關政策卻停滯不前。

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王瀚陽指出，台灣推動家庭教育位階過低，目前僅隸屬於教育部終身教育司下面的「家庭及高齡教育科」，導致政策推動缺乏力度，家庭教育經費佔比不足教育部總預算千分之一，無法滿足需求。先前行政院雖盤點出家庭政策的五個面向（家庭組成與結構、資源、關係、親職功能、資源管理），但缺乏整合與實際行動，資源分散各部會，孤島效應嚴重。

國教盟提出兩大訴求，首先是設立行政院人口暨家庭政策委員會，仿照性別平等會及性別平等處設置，於行政院設置專責單位統籌整合家庭政策與預算，參考如新加坡與韓國模式，確保政策方向一致，消除分散與重疊；其次是設立國家家庭政策研究院，以實證研究為基礎，分析政策影響，避免資源錯配，為規劃提供數據支持。

王瀚陽說，新北割頸案已滿一周年，這場悲劇警示國人，家庭政策的改革刻不容緩。聖誕節是家庭團聚的時刻，別再讓政策缺失使更多家庭失去親人，呼籲政府立即推動家庭政策改革，給孩子更安全的成長環境。