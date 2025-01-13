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新春用藥慢性病患提前領　舊藥回收三步驟

▲新春用藥

舊藥回收三步驟。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府衛生局13日指出，過年前進行環境清潔，整理藥品時，應詳閱標示並正確存放。若發現需要丟棄的藥品，務必要先判斷藥品種類，並依照正確方式妥善處理。此外，春節期間醫療機構門診時間有所調整，衛生局特別叮囑慢性病患者提前領藥，避免因過年中斷用藥，影響健康。

春節期間醫療機構門診時間可能與平日不同，衛生局建議民眾事先致電醫療院所，確認看診時間。慢性病患者如持有連續處方箋且下一次領藥時間落在1月25日至2月2日春節假期內，務必提前領取藥品，或請醫師開立新處方，確保春節期間用藥不間斷，安心過好年。

▲新春用藥

衛生局指出，藥品整理時，應依外盒、仿單或藥袋上的指示進行儲存，並放置於兒童無法取得的地方，避免誤食。開封的瓶裝藥品，建議標註開封時間，並保留藥品包裝及仿單，方便日後查詢。每次用藥後需密封保存，確保藥效不受影響。

▲新春用藥

至於已過期、變質或治療療程結束的藥品，特殊藥品（如針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品）：請攜至醫療機構或藥局回收，避免不當處理造成環境污染或健康危害。一般藥品則可直接丟入垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理。如需丟棄藥水，則可依「放、倒、丟」三步驟進行：先將吸水材料（如衛生紙、報紙）放入塑膠袋中，再將藥水倒入袋中後密封，最後丟進垃圾袋處理。正確存放與妥善處理藥品，不僅能保障全家人的安全，也為環保盡一份心力。

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