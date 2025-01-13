屏東熱帶農業博覽會25日登場　農業+設計藝術結合展現創新成果

▲2025屏東熱帶農業博覽會於1月25日登場 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

「2025年屏東熱帶農業博覽會」將於1月25日登場，今年以「非常未來」為主題，代表本次博覽會用策展構想超越傳統框架，呈現農業與設計藝術結合的表現方式，也代表農業與科技的深度結合，將如何創造農村永續及科技未來的生活方式。屏東縣政府期許透過這次盛會，向社會大眾展現農業如何在全球氣候變遷與科技浪潮的交互影響下，持續翻轉並邁向永續的決心。

本屆博覽會於1月25日至2月9日在「屏東縣農業生物科技園區」隆重登場，透過「彩稻進行曲」、「地景長廊」、「未來願景」以及「百花百果」等四大展區的規劃，全面展示屏東縣多元的農業面貌與創新成果。

每一個展區各有獨特主題與亮點，從藝術美感到綠能應用，從傳統農耕到前沿科技，皆能讓參觀者感受不同層面的農業魅力。「彩稻進行曲」區域以彩色稻米品種與創意設計，將田野幻化成繽紛絢麗的大地畫布，讓遊客在拍照視覺之餘，親身走入畫布般的稻田，體驗屏東新農業景觀的無限創意與深厚人文內涵。

第二個展區「屏東之美，地景長廊」則聚焦在屏東的自然生態底蘊。以北大武山作為設計靈感，將長廊構築與彩稻田連結在一起，讓人們同時感受田間風光與母親山的雄偉。此作品巧妙地融入「山陵線、浮雲」的概念，彷彿花果飄浮在山間，營造出宛如「花果天堂」的幻境。

「未來願景」展區則最能彰顯「非常未來」的前瞻性與挑戰性。在全球面臨氣候變遷壓力的當下，如何實現近零排放、運用綠能與智慧化管理成為關鍵議題。該展區展示了太陽能光電板、循環養殖、智慧牧業等新農業視野的實際案例，讓大家看見農業與科技結合後的高效率與環保效益。透過永續農業的觀念，降低對環境的衝擊，這些創新作法不僅體現縣府對綠色未來的重視，更為屏東在國際舞台上奠定了永續發展的基石。

交通資訊：

本年度熱博規劃8處停車區塊供來訪遊客使用，國道三號南下於屏東交流道下，北上於長治交流道下，沿平面道路行駛至農業生物科技園區停車場停車後，也可在搭乘停車場周圍的免費接駁車抵達園區，停車場接駁車自10:00至20:00止，平日約15分發一班次，假日約5分發一班次。

大眾運輸部分，外縣市遊客可以搭乘台鐵至屏東火車站後，可於屏東轉運站搭乘免費接駁車抵達園區。免費接駁車路線為：去程（屏東轉運站至熱博園區）自10:00至19:00止，回程（熱博園區至屏東轉運站）自10:30至20:00止，平日約15-20分發一班次，假日約10-20分發一班次。