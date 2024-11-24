太平洋縱谷半馬登場！5千選手熱血開跑　男女冠軍各得2萬獎金

▲花蓮太平洋縱谷半程馬拉松吸引超過5000名跑者從193縣道出發。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2024花蓮太平洋縱谷半程馬拉松」23日在美崙田徑場熱鬧登場，吸引了超過5000名跑者齊聚花蓮。選手們從193縣道出發，沿著美麗的兩潭自行車道暢跑，一路欣賞太平洋的海景與縱谷山景，感受東岸的自然魅力。花蓮市長魏嘉彥感謝參賽選手熱情參與，以行動力挺體育結合觀光的運動賽事。

花蓮市觀光大使林明禎一早就穿著今年的跑衣出席活動，為參賽者們加油打氣，讓選手精神為之一振。她表示，希望大家在跑步的同時，可以好好欣賞沿途的風光，感受這座城市的熱情與魅力。



現場邀請運動教練羅政葦分別在主會場及賽道起點帶動熱身操，讓選手們活絡筋骨。魏嘉彥與貴賓們齊聲高呼，「LET'S GO FOR IT!」並為選手鳴槍開跑，5000餘名來自國內外的跑步愛好者，依組別陸續出發，共享這場體育盛會。魏嘉彥與林明禎、縣議員魏嘉賢、立委與代表等多位貴賓們也參加5公里迷你馬組，與民眾一起享受慢跑的樂趣。

▲市長魏嘉彥（右四）與貴賓們齊聲高呼並為選手鳴槍開跑。

花蓮隊長魏嘉彥歡迎來自各地的選手，也感謝贊助這場賽事的所有觀光業界與單位。他表示，花蓮市在歷經地震與颱風侵襲後，希望藉由更多活動為地方帶來重振的力量，希望透過花蓮太平洋縱谷半程馬拉松賽事，讓所有喜歡跑步的朋友來到花蓮，再次愛上花蓮。謝謝觀光大使林明禎持續關心花蓮的狀況，更拍攝影片宣傳花蓮的美好，今天也特別到現場，為選手加油；也非常感謝每一位關心花蓮的藝人朋友與各界好朋友，不僅多次來花蓮幫忙宣傳花蓮依舊美，一起幫助花蓮振興。

▲花蓮市觀光大使林明禎穿著今年的跑衣出席活動，為參賽者們加油打氣，讓選手精神為之一振。

太平洋縱谷馬拉松創辦人、是前花蓮市長，也是現任議員的魏嘉賢表示，他一直以來致力帶動花蓮運動風氣，不論是辦理大小活動，甚至結合運動推動花蓮觀光，感謝各界的支持，讓賽事順利邁入第10屆，希望來自全世界各地參賽的選手，都能將花蓮的美好傳遞出去。他也提醒跑者，只要憑號碼布可以到花蓮許多著名的園區走走，到名產店消費，都有很多好康優惠。

這次的賽事充分展現姊妹市情誼，包括盛岡市、与那国町都有派出選手來參加，現場還有八重山小姐向民眾介紹与那国町的觀光、自日本的表演者米盛玲菜也在現場表演三線琴，展現沖繩文化。而田承胤帶來的原生天籟演唱、曉春老師帶來的熱舞，炒熱賽事氛圍。





今年的風景奬牌是以卓溪鄉為設計概念，獎牌上有景點南安瀑布與南安黑熊，非常具有特色，魏市長與貴賓逐一頒發各組前五名選手。

半馬21公里男子組由李立軍獲得冠軍，獲2萬元獎金，二至四名分別是顧紘慈、謝孟育、Sibusiso Sisekelo Sibandze、沈建宏；半馬21公里女子組冠軍則由方巧玲拿下，獲2萬元獎金，二至四名分別是許靜怡、陳瑤、陳晏萍、吳惠芳；小馬10公里男子組ㄧ至五名依序為藍凱耀、陳永慶、胡翔智、徐偉翔、張鈞凱 ；小馬10公里女子組ㄧ至五名依序為林嫆菁、林子婷、陳惠婷、林翌婷、吳惠芳 。賽事結束後，還有豐富獎品的抽獎活動，讓選手們收穫滿滿。



魏嘉彥與主秘翁美華率市公所團隊及執行賽事團隊感謝所有的選手及贊助單位，讓活動順利圓滿，也和所有的參賽者相約明年見。