《台灣超人》紀錄片台南特映會登場　黃偉哲盼帶給民眾正能量與勇氣

記者林東良／台南報導

導演曲全立、監製王師、電影配樂大師鍾興民在2017年《美力台灣》之後，再次聯手打造暖心作品《台灣超人》，透過多位超越本身困境的超人故事，希望經由影像的力量，鼓勵正在人生十字路口遭遇挫折的學童和家庭，為他們提供創造夢想，開創視野的機會。

該片29日於台南西門新光影城舉行特映會，市長黃偉哲及議員曾之婕特地到場表達支持，也希望藉由真實生命故事激發孩子們的勇氣，為他們帶來一場充滿正能量的觀影體驗。

市長黃偉哲表示，《台灣超人》這部影片透過感人的生命故事，不僅鼓舞弱勢家庭學子，也提醒大家生命充滿光明與未來，要務實面對環境並改變自己，這正是《台灣超人》的意義所在。黃偉哲特別感謝楷爾集團包場此次特映會，讓觀影者透過《台灣超人》的正能量的思維，接觸到不同的生命故事，並從中感受到堅持與奮鬥的力量，大家齊心讓生活更美好。

社會局說明，截至目前台南市共有10萬547位身心障礙朋友，約占全市總人數5.4％，為響應身心障礙者權利公約，該局每年皆會辦理身障日活動，希望讓更多人重視身障者各項權益。台南市61處輔具服務據點布建的數量與普及度均為全國最多，社會局與觀光旅遊局合作，在轄內各旅遊服務中心提供「台南古蹟遊易讀手冊」，建置便利身心障礙者生活和外出的支持措施，未來市府團隊將會秉持身心障礙者權利公約精神，發展各項身心障礙者友善服務，共創超友感城市。

為落實社會安全網政策，台南市設置12處社福中心結合在地網絡單位整合深化社會福利服務，期望藉由公私協力共同守護讓弱勢家庭獲得在地化資源之協助，提供經濟支持、強化家庭系統、兒少照顧、成人照顧與個人適應之不同面向社會福利服務資源。

此外台南市政府積極布建長照資源，包括居家服務、日間照顧、專業服務及家庭照顧者支持性服務等，讓家庭照顧者可以得到更多的支持和幫助，不再孤單一人肩負所有的照顧責任，透過社區、專業機構的協助，減輕負擔，也確保長者能獲得適當的照顧。民眾如有需求，可至台南市長期照顧管理中心網站線上申請，或撥打1966長照專線洽詢。