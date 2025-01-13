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寒冬送暖！台東知名伴手禮業者贈禮+應急紅包給植物人阿緯

▲寒冬送暖到植物人家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲寒冬送暖到植物人家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東知名伴手禮店「青澤」，每年都會慷慨捐助創世台東院園遊會義賣商品，13日上午負責人陳虹廷與公司董事陳弘杰更陪同創世到宅團隊一同前往植物人-阿緯家送暖，除幫忙貼上吉祥喜氣的春聯，除舊佈新之外，並致贈阿緯家人「祝福年禮」及「過年應急紅包」，希望在過年前送上一份溫暖，讓植物人家庭不再感到孤單。

今年42歲的阿緯，因先天性腦性麻痺而成植物人狀態，阿緯爸媽自他出生以來便肩負起照顧重擔，無怨無悔地撫養他長大。雖然阿緯尚有三位哥哥，但皆已各自成家，並無太多餘力可以幫助。阿緯爸媽因長期負擔照顧及醫療開銷，蠟燭兩頭燒。自從2年前創世基金會開始提供到宅服務，除了原床泡澡及照護指導外，也讓爸媽有一點喘息的時間，不會再感到孤單無助。

創世基金會「第35屆寒士吃飽 30送禮到家」，於今年1月13日至1月24日，全台同步送禮到14,000名植物人家庭、寒士、街友、待拉單媽、清寒長輩手中。創世台東院也感謝各界的支持，包括糖果樂園公司、青澤良品食品公司、賴永美飼料公司、東蘭獅子會等企業團體共襄善舉，充分展現台灣人的良善及人情味，讓弱勢朋友在過年前收到祝福年禮(內含7道年菜佳餚)和過年應急紅包；也呼籲社會各界愛不間斷，持續關心及幫助台東偏鄉植物人常年服務，讓愛細水長流。愛心專線：（089）220-848。劃撥帳號:50173235 戶名:創世基金會 請備註:寒士吃飽30。

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